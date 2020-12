Enrique Alfaro Ramírez mantiene mesa de diálogo con gobernadores sobre nuevo pacto social durante FIL 2020

Guadalajara, Jalisco. - El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y otros cuatro gobernadores se integraron a una mesa de diálogo sobre 'Federalismo y combate a la corrupción en América Latina: Hacia un nuevo pacto social en México' dentro del 9° Seminario Internacional en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL) 2020 que ante la pandemia del Covid-19 se llevó a cabo de manera virtual a fin de evitar una mayor propagación del virus debido a la magnitud del evento anual.

En la mesa de diálogo participaron el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, el mandatario de Tlaxcala, Marco Antonio Mena y el mediador del diálogo fue el doctor en Ciencia Política, Mauricio Merino, quien realizó las intervenciones durante la participación de los Ejecutivos estatales.

"En la #FIL, tuve la oportunidad de participar, junto a otros gobernadores del país, en la mesa de diálogo “Hacia un nuevo pacto social en México”, en el seminario internacional Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina" compartió el mandatario de Jalisco a través de su cuenta oficial de Twitter en donde compartió la liga para que las personas pudieran ingresar a observar el diálogo entre los Gobernadores.

Durante la intervención de parte del representante de Jalisco por la bancada de Movimiento Ciudadano, aprovechó para solicitar a los integrantes de la Alianza Federalista en la que también participan Silvano Aureoles y Javier Corral, así como a los Gobernadores de la CONAGO, en donde se encuentran integrados Miguel Barbosa y Marco Tena, que se revisará el pacto fiscal, el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en los tres niveles de gobierno y para pedir al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que replique el presupuesto de 2020 en 2021, y así evitar recortes.

“Aprovechar este foro donde pediría respetuosamente al Gobernador Barbosa y al Gobernador Marco Mena, pudieran valorar trasmitírsela a la CONAGO, a lo mejor Corral y Jurado coinciden en los siguientes términos, estos tres planteamientos específicos buscando una reunión de acercamiento de diálogo entre la CONAGO y la Alianza Federalista como colegas, como gobernadores de estados del país”, señaló Enrique Alfaro durante su participación.

El ex presidente municipal de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, expresó que esta petición es para presentarle al Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador las afectaciones que significan el recorte al Presupuesto de Egresos, resaltando que las entidades 'no piden más recurso, pero tampoco quieren menos' señalando que solo quieren lo mismo que obtuvieron este año y agregó que tampoco 'no es atacar al Presidente, ni querer lastimar al régimen, eso sería un planteamiento de justicia, nosotros lo que proponemos es que se haga esta propuesta', señaló el Gobernador de Jalisco.

Asimismo, el Gobernador Enrique Alfaro hoy convocó a la CONAGO a solicitar diálogo con AMLO en pro de un nuevo pacto fiscal, pidió que durante el encuentro Alianza Federalista-CONAGO se pida convocar a una Convención Nacional Hacendaria para revisar a fondo el tema del pacto fiscal.

“Los gobernadores concentrados en la Alianza Federalista, hemos considerado convocar en enero al país, a los partidos políticos y a todos los sectores, a discutir este tema que, sin duda, marcará el futuro de los estados en los próximos años”, concluyó el Gobernador de Michoacán durante su participación en el 9° Seminario Internacional de la FIL 2020.

Mientras que el Gobernador de la meseta Purépecha y el mandatario de Chihuahua coincidieron en los planteamientos que hizo el Gobernador de Jalisco ante la problemática del recorte del Presupuesto de Egresos 2021, respaldando las peticiones que realizó Alfaro, los gobernadores de Tlaxcala y Puebla señalaron que el planteamiento sería revisado por los integrantes de la CONAGO para instrumentar una agenda se promueva una discusión de común acuerdo.