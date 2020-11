Jalisco. - El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció mediante sus redes sociales la alianza con el periodista Enrique Toussaint para crear una nueva instancia ciudadana que buscará que los jaliscienses se acerquen a participar en la defensa de que se elimine el recorte al Presupuesto 2021 y se trabaje por un pacto fiscal que benefiece al estado, según lo señalado por el mandatario.

Asimismo, el Ejecutivo Estatal señaló que durante la madrugada de hoy los diputados de Morena que aprobaron el Presupuesto 2021, que según el Enrique Alfaro, le quita más de 9 millones de pesos a Jalisco, situación que hizo que el mandatario buscará realizar esta coordinación con el periodista jalisciense para crear la institución ciudadana para seguir luchando por el pacto fiscal, así lo señaló el gobernador.

”Como lo habíamos anunciado, después de esta decisión tenemos que dar un paso adelante, un paso adelante por la defensa de Jalisco, y por eso el día de hoy quiero platicarles que invité a un periodista reconocido de nuestro Estado, a un ciudadano ejemplar, respetado, con una amplia trayectoria. Le pedí a Enrique Toussaint que aceptará la invitación a coordinar un esfuerzo para integrar una instancia ciudadana por la defensa de nuestro Estado”, agregó el Gobernador de Jalisco en el video en donde se aprecia acompañado del periodista.

El hecho lo dio a conocer el mandatario unas horas después de que 'legisladores federales de Morena por Jalisco y sus aliados' aprobaran los recortes que se implementaron en el Presupuesto de Egresos 2021, cuando el Ejecutivo Estatal, diera a conocer que Toussaint sería el nuevo coordinador organismo ciudadano que se encargará del análisis colectivo que definirá si es viable que Jalisco permanezca en el pacto de coordinación fiscal.

El mandatario Enrique Alfaro señaló que el organismo en el cual se mantienen acciones de coordinación para su integración, la cual será una instancia 100 por ciento para los ciudadanos que incluirá a mujeres y hombres interesados en la discusión del pacto fiscal, resaltó que esto será ajeno a un proceso electoral o con tinte político.

“La consulta debe ser un ejercicio de participación muy bien diseñado, muy serio, y sobre todo, que garantice que el uso de esta herramienta pueda fortalecer los proceso de tomas de decisiones que tendrán que llevarse más adelante al Congreso del Estado. Nos vamos a tomar en Jalisco muy en serio la reflexión sobre el futuro de nuestra permanencia en el convenio de coordinación fiscal”, informó mediante un video publicado en sus redes sociales Alfaro Ramírez.

Asimismo, Enrique Toussaint agradeció al Ejecutivo por la invitación a coordinar el organismo, además señaló que encabezará la instancia desde la Constitución y analizando las posibilidad que Jalisco tiene para renegociar el pacto fiscal, a través de las dudas, opiniones y propuestas que puedan surgir a través de los ciudadanos.

“Decir que esta instancia ciudadana, que todavía está por nombrase, va a ser una instancia igualitaria, mismos hombres y mujeres, va a ser una instancia plural donde vamos a ver representados a todos los sectores de la sociedad, desde la academia, hasta la empresa, pasando por las organizaciones de la sociedad civil, que todos nos sintamos cómodos en ese espacio que quiere ser espejo de los que somos como jaliscienses”, señaló el periodista Enrique Toussaint.

Hace unas horas las y los diputados de Morena aprobaron un presupuesto de egresos que le arrebató 9,200 mdp a Jalisco. Junto a @EFToussaint te explico qué sigue y cómo, desde la participación ciudadana, vamos a defender a Jalisco y a los jaliscienses. Escucha y comparte: pic.twitter.com/DiwUn2u3V5 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 13, 2020

"El gobernador me pidió coordinar y conformar un espacio ciudadano que encabece los debates y la consulta sobre el pacto fiscal. Será un espacio paritario, plural y diverso. Busca ser un espejo de la diversidad de opiniones e ideas que enriquecen a Jalisco. Nuestro trabajo será honorífico, no recibiremos pago, y lo haremos con total independencia", compartió el reportero en sus redes sociales.

El mandatario señaló que se respetará la ruta que tome el organismo y la decisión que tomen los ciudadanos ante la situación que los y las jaliscienses respecto a sí Jalisco continúa dentro del pacto fiscal o se integran nuevas medidas que defiendan el presupuesto de la entidad.

“Nosotros lo que queremos es dejar un mensaje muy claro, que no podemos seguir permitiendo que un ejercicio abusivo, con cerrazón como se demostró en estos últimos días, la federación le quite a Jalisco lo que es de Jalisco, eso no podemos permitirlo. Llegó el momento de cerrar filas, de volver a hacer de este esfuerzo y de esta reflexión un ejercicio ciudadano, no un proceso de gobierno, mucho menos un proceso de partidos, este es un tema de la gente y sé que el consejo que se vaya a formar, lo va a hacer muy bien", agregó el Gobernador de Jalisco.