Enrique Alfaro anuncia homenaje para Aristóteles Sandoval y advierte a criminales "no nos van a doblar"

Guadalajara, Jalisco.- El asesinato del ex gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz es un golpe fuerte para Jalisco y un desafío al estado mexicano, pero "no nos van a doblar", dijo esta tarde el actual gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez mediante un video que publicó en sus redes sociales.

Enrique Alfaro señaló que desde temprano expresó sus condolencias a Lorena Jassibe Arriaga, hoy viuda del ex gobernador Sandoval Díaz, y a los padres del exgobernador, Sagrario Díaz y Leonel Sandoval, manifestándole el acompañamiento a su dolor y refrendar su compromiso para dar con los responsables de este acto.

Asimismo, anunció que se coordinó con ellos para que a las 10:00 hora de este sábado se pueda ofrecer un homenaje de cuerpo presente a Aristóteles Sandoval en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Jalisco, el cual será transmitido por redes sociales.

Ante este fatídico atentado, el titular del Poder Ejecutivo y militante del partido Movimiento Ciudadano pidió a los jaliscienses que es momento de estar unidos para superar este golpe fuerte que pretende sumir al estado en el miedo y la zozobra.

“Es un hecho que nos duele profundamente, lo que acabamos de vivir. No solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado Mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro estado"