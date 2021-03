Enrique Alfaro anuncia llegada de más agentes de la Guardia Nacional tras reclamo a AMLO

Guadalajara, Jalisco.- La ayuda exigida por el gobernador de Jalisco y también reclamada por la sociedad de mejorar las seguridad del estado ha tenido respuesta por parte del gobierno Federal, pues este viernes Enrique Alfaro Ramírez informo sobre el arribo de nuevos elementos de la Fuerzas Armadas de México a la entidad.

"En lo últimos días han llegado más elementos y hemos podido revisar juntos, con el Ejercito Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la estrategia con la que vamos a enfrentar estos días tan complicados que tenemos por delante", expresó anoche el mandatario en un video que difundió en sus redes sociales.

Dichas acciones se han tomado a consecuencia de los hechos violentos que se han registrado en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara durante este 2021, como la balacera que dejó una persona secuestrada, un muerto y tres heridos el pasado 8 de febrero en la zona comercial de Andares, en el municipio de Zapopan; y el multihomicidio de 11 empleados de la obra y dos personas más heridas (una mujer y un niño de 5 años) en un ataque registrado el sábado 27 de febrero en la colonia Jauja, del municipio de Tonalá.

Tras el reclamo de la sociedad por la masacre cometida al oriente de la ciudad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emitió un mensaje en el que aclaraba que la lucha contra los grupos criminales es una responsabilidad del Gobierno Federal.

Asimismo, señaló que en ocasiones anteriores ya se había solicitado este apoyo, sin embargo, la repuesta aún no llegaba.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó en La Mañanera que hace un mes había tenido una plática con Alfaro Ramírez en la que se había acordado reforzar la seguridad en Jalisco y anunció que se enviarían más agentes para cumplir la urgente necesidad que hay en uno de los estados más violentos de México. Finalmente, este viernes la promesa se empezó a cumplir.

Resaltó el titular del Ejecutivo estatal.

En el video que este viernes difundió el gobernador de Jalisco presumió el resultado que ha dado la estrategia de seguridad ejercida por las autoridades estatales.

Dijo al publicar la grabación en la que explicó que los delitos patrimoniales se redujeron en febrero del 2021 un 53.7% comparado con el mismo periodo de 2018, año en el que asumió la gubernatura.

Además, dijo, se redujo una tercera parte la incidencia delictiva general en febrero de 2021, los delitos se redujeron 31.3% con respecto a los mismos meses de 2018.

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, el Gobernador afirmó que estos resultados han provocado la reacción de grupos delincuenciales que buscan generar miedo y desestabilizar al Estado para intentar hacer creer que no hay avances en la agenda de seguridad.

Parte de las reacciones de los grupos criminales que el gobierno del estado ha denunciado son las constantes afectaciones al sistema de vigilancia de C5, en donde diversas cámaras de seguridad y botones de pánico han sido incendiados por los delincuentes.

Al respecto advirtió el gobernador de Jalisco que:

"No me voy a distraer, estoy en la primera línea de batalla, asumo mi responsabilidad como Gobernador de Jalisco para enfrentar este reto sin titubeos. No vamos a descansar, estamos concentrados y coordinados... yo sé que vamos a contar con el respaldo de los jaliscienses"