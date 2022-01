Enrique Alfaro anuncia que él y su hija Natalia han dado positivo a Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha dado positivo a Covid-19. Así lo informó esta mañana el mandatario emecista a través de un video que difundió en sus redes sociales.

En un video de un minuto con cuatro segundos (00:01:04) el gobernador emecista señaló que decidió hacerse una prueba PCR la tarde-noche de ayer luego de que otros funcionarios con los que estuvo reunido en días pasados eran portadores del virus SARS CoV-2.

"Me hice una prueba ayer en la tarde-noche de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a Covid", expresó.

Enrique Alfaro lamentó que tras casi dos años de que haya llegado la pandemia al país y al estado de Jalisco por fin haya sido alcanzado por los contagios, hecho que se da justo en el momento más álgido ya que tan solo ayer fueron reportados en México un total de 60 mil 552 nuevos casos positivos de Covid-19.

"La verdad me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien, de hecho, acababa de hacerme una prueba el pasado viernes y había salido negativo... He estado monitoreando ese tema permanente durante todo este tiempo, pero hoy salí positivo... Aguanté casi dos años sin contagiarme, fue sin duda una bendición y hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien", expresó Alfaro Ramírez.

El pasado mes de julio la pandemia del Covid-19 también se hizo presente en la familia del gobernador de Jalisco, siendo en esa fecha su esposa, Joanna Santillán, quien resultó contagiada, por lo que el mandatario y sus hijas se aislaron, teniendo que pasar la presidenta del DIF su cumpleaños bajo cuarentena.

Hoy, además de Enrique Alfaro, también ha resultado contagiada la Natalia, la hija más pequeña de Enrique Alfaro, la cual procreo junto con su segunda esposa, Joanna Santillán, y que actualmente tiene tres años con tres meses de edad.

Enrique Alfaro junto a su esposa Joanna Santillán y su hija Natalia. Foto: @EnriqueAlfaroR

Respecto al estado de salud en que ambos se encuentran. el mandatario dijo que están bien.

"Confío en que voy a estar bien, me siento tranquilo porque no tengo, insisto, ningún tipo de dolor, ninguna molestia. Mi hija Natalia también salió positiva y está igual, muy bien, sin ningún tipo de síntomas".

Finalmente, el mandatario dejó en claro que debido a que se encuentra estable continuará ejerciendo sus funciones desde el asilamiento domiciliario. "Estoy tranquilo, me quedaré aquí trabajando encerrado en casa, vamos a estar al pendiente de los asuntos de Jalisco".