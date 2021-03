Enrique Alfaro aprovecha girar por el sur de Jalisco para criticar al Gobierno Federal

Guadalajara, Jalisco.- La agenda del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se ha visto saturada en los últimos días con diversas giras que ha hecho por las diferentes regiones. ¿El objetivo? En sus publicaciones de redes sociales ha evidenciado la supervisión y entrega de diversas obras, en el discurso que da al pueblo critica las acciones y 'descuidos' del Gobierno Federal, tal como lo replicó hoy en el sur del estado.

Desde antes que saliera el sol, el abanderado del partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Alianza Federalista y asiduo crítico del Gobierno de Andrés Manuel López Obrados (AMLO), explicó que visitaría Tamazula, Zapotiltic, Pihuamo, Cihuatlán y Tecalitlán. En cada uno de los municipios visitados fue supervisando obras de escuelas, hospitales, plazas públicas, mercados, plantas tratadoras de agua y carreteras.

Y cada parada fue aprovechada por el mandatario para explicar a los jaliscienses uno de los temas que más lo han ocupado en al menos los últimos cinco meses: el recorte de 9 mil millones de pesos aplicado al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, inconformidad que lo ha llevado a promover ante el Congreso del Estado la renovación del actual Pacto Fiscal.

"Indigna que el gobierno Federal nos quita lo que nos corresponde... pregúntenle al presidente municipal (de Zapotiltic) ¿cuánto dinero ha recibido para obras y proyectos del Gobierno de la República? Este año ¡cero pesos!, el año pasado ¡cero pesos! Y pregúntenle al de Guzmán, por aquí andaba Pepe, y pregúntenle al de Tamazula. ¡Han dejado a los municipios sin recursos!"

Señaló Enrique Alfaro durante la inauguración del libramiento Zapotiltic.

Pero las críticas hacia el gobierno de AMLO no pararon ahí. El emecista ejemplificó a los presentes las obras que el Gobierno de Jalisco ha hecho y las que el Gobierno Federal no.

"Me da mucho gusto, en este recorrido, ver cómo vamos reconstruyendo nuestras carreteras, las que le tocan al gobierno estatal... esta por la que llegas a Teca, que llega hasta Tamazula, es una carretera Federal y me da mucha tristeza ver que ahí no se está haciendo el trabajo, ojalá que pronto el Gobierno de la República corrija eso porque ¡nosotros estamos poniendo el ejemplo!", alardeó.

El gobernador de Jalisco también señaló que, a diferencia de administraciones pasadas, su administración no es corrupta y los recursos se está invirtiendo de manera correcta para beneficio del pueblo. "Hoy el dinero de los jaliscienses se usa en lo que sirve... pero lo más importante entender que nada de lo que hoy entregamos, ninguno de estos programas, es del dinero de Enrique Alfaro, es el dinero de ustedes"

Una de las diversas publicaciones que el gobernador Enrique Alfaro ha hecho el día de hoy en sus redes sociales durante su gira por el sur de Jalisco.

Con base en lo anterior y a que Jalisco aporta actualmente a la federación un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y en respuesta la federación solo regresa a la entidad el 0.96% de los recursos, hoy Enrique Alfaro solicitó a los jaliscienses apoyo para avanzar en su propuesta para renovar el pacto fiscal.

"Este año nos recortó el Gobierno Federal 9 mil 200 millones de pesos, imagínense nomás, 9 mil 220 millones, que no le quitaron al gobernador, le quitaron al pueblo de Jalisco..."

Eso es lo que no se puede permitir, se trata de defender lo que es nuestro, lo que es el patrimonio de nuestras familias, de nuestros hijos. Esa es la lucha a la que estamos invitando a cerrar filas a todo estado, más allá de colores, de partidos, eso cada día va perdiendo importancia, no hay partidos buenos o malos, los buenos y malos somos las personas"

Señaló el gobernador de Jalisco, quien además ha anunciado que se realizará una consulta ciudadana para dar a conocer qué opinan los jaliscienses al respecto, tal cual como lo llegó a sugerir el propio AMLO al difundirse las intenciones de Enrique Alfaro.

Obras supervisadas y entregadas en el sur de Jalisco

Durante su gira por el sur de Jalisco, el gobernador se confesó emocionado de visitar la tierra de donde son originarios sus antepasados: San Gabriel, e incluso fue recibido con Mariachi en uno de los municipios.

En el municipio de Tamazula de Gordiano atestiguó el inicio de los trabajos del Distrito de Riego, en donde dijo se planea invertir entre 800 y 900 millones de pesos.

"Vengo no solamente a supervisar el arranque de esta obra tan importante sino a establecer un compromiso con todos ustedes de que el trabajo no va a parar (pese al recorte del PEF)... Esta obra tiene un gran significado, porque tiene que ver con el compromiso de fortalecer el campo de Jalisco... este proyecto va a durar años en construirse, pero no vamos a terminar el gobierno sin haber culminado este gran proyecto", señaló a quienes se acercaron a él.

En el mismo municipio de Tamazula inauguró el nuevo edificio del del Instituto Tecnológico "Mario Molina", plantel que oferta cuatro carreras enfocadas al campo: Ingeniería en administración, Ingeniería en electromecánica, Ingeniería en industrias alimentarias e Ingeniería en energía sustentable.

Para concretar esta obra de infraestructura académica, el gobernador de Jalisco dijo al personal académico que se invirtieron 13 millones de pesos, sin embargo, estos le señalaron una problemática que sufren los alumnos: el 30% de ellos son del vecino municipio de Tuxpan y señalaron las dificultades que tienen para llegar a la escuela debido a la escases del transporte público, por lo que Enrique Alfaro se comprometió a resolver el problema.

En las obras carretera se hizo la entrega de los cinco kilómetros que se trabajaron para comunicar a las comunidades de Tecalitlán y Tuxpan, rúa en la que se invirtieron casi 19 millones de pesos.

Al inaugurar el libramiento de Zapotiltic criticó: "Las carreteras de cuota siempre están muy bonitas pero las libres siempre están abandonadas... Ahora lo que falta es que el gobierno Federal arregle la carretera que va a Jiquilpan... Hoy vengo a refrendar ese compromiso Zapotiltic, vamos a entregar esta obra de infraestructura carretera y también la reconstrucción de la carretera de El Rincón, en la que invertimos casi 3 millones de pesos... (Y) vamos a ver cómo va la reconstrucción del mercado ... ¡No vamos a parar!".

Asimismo, se comprometió a iniciar el proyecto ejecutivo para revisar el distrito de riego de Zapotiltic.

Durante su visita también visitó la Planta de Alimentos de Tecalitlán en donde enfatizó el objetivo de su gira y compromisos con la gente de Jalisco: "tenemos que reactivar nuestra economía después del año tan duro que pasamos por el virus. ¡Eso es lo que estamos haciendo!"