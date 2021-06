Enrique Alfaro busca recuperar predio que será subastado por Indep

Guadalajara.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que solicitará al gobierno federal el regreso de un predio que se ubica dentro del polígono de Recuperación Ambiental Cerro Trejo que será subastado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

El mandatario recordó que el predio, conformado de seis lotes, es parte del bosque La Primavera y, como lo establece el decreto de Recuperación 2018, no debe de ser sometido a cambios de uso de suelo. Por ello, propuso ceder estos terrenos al gobierno de Jalisco para que se destinen a proyectos de conservación.

"Para que quede claro: en esos 6 terrenos no se puede ni se podrá construir. No lo vamos a permitir", tuiteó. "Ni le muevan, por ley no se puede cambiar el uso de suelo".

"Le exigimos al Gobierno federal que reconsidere lo que está haciendo. Vamos a hacer una solicitud para que, en lugar de vender nuestro patrimonio natural, se lo entregue a los jaliscienses para hacer un proyecto ambiental público que se quede para todos y para la posteridad".

Entre los seis lotes se suman 33 mil metros cuadrados que fueron decomisados a particulares por razones no específicas. Estos serán subastados por el Indep por monto un mínimo de 29 millones 472 mil pesos, según información oficial publicada por el organismo.

No obstante, dicha extensión territorial de características forestales se encuentran dentro de polígono contemplado por el decreto de Recuperación Ambiental Cerro del Tajo, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 29 de enero del 2018.

A través de la misma red social, el gobernador de Jalisco prometió defender los bosques del estado y reforzar la seguridad en los mismos para evitar los incendios provocados por particulares.

Así como hemos presentado las denuncias correspondientes de los incendios, a todas luces provocados, de hace unos días, seguiremos reforzando la vigilancia en coordinación con los tres niveles de Gobierno. En Jalisco, seguiremos defendiendo nuestros bosques.

Esta nota incluye información de: Agencia Reforma

