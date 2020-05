Enrique Alfaro cede a petición: reubicará 'morgue' de Coronavirus

Guadalajara, Jalisco.- Tras días de protestas contra la rehabilitación de la obra gris del Hospital de Cancerología como espacio para almacenar y tratar a las víctimas mortales del coronavirus, finalmente esta mañana cedió el gobernador de Jalisco ante los vecinos de Zapopan, quienes le pedían utilizar otro espacio, alejado de la población, para ese fín.

La rehabilitación del edificio fue anunciado el pasado 29 de abril mediante un video en el que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, explicaba que las adecuaciones debería estar lista en los próximos 15 días, sin embargo los vecinos de la colonia Miramar pronto mostraron su inconformidad saliendo a Periférico Gómez Morín (sur) con pancartas en mano.

En respuesta a la petición, hoy Alfaro Ramírez anunció en su cuenta de twitter:

El mandatario también aprovechó para aclarar a la sociedad que "no se prentendió jamás en convertir ese espacio en una morgue, como muchos lo han dicho" y enfatizó al mencionar que ya se busca otro espacio para ser rehabilitado y usado únicamente el tiempo que dure la pandemia y solo en caso de que sea necesario.

"Quiero aclarar una cosa. Este espacio se iba a habilitar por si se necesitaba, que no se nos olvide eso. Hasta ahora no se ha necesita y espero que no se necesite. Era una adecuación temporal, que obviamente tendría todas las medidas de protección para que no hubiera ningún riesgo para las personas".