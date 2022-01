Enrique Alfaro celebra el triunfo de los Charros de Jalisco y lamenta no haber asistido por Covid

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, felicitó a los Charros de Jalisco por su triunfo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y lamentó no haber podido acompañarlos en el juego debido a su contagio de Covid-19.

Luego de que los tapatíos obtuvieran su segundo título con un resultado arrollador de 8-1 contra los Tomateros de Culiacán, el gobernador de Jalisco se mostró orgulloso del equipo por ser un referente nacional del deporte.

“¡Los Charros de Jalisco Beisbol son campeones! Felicidades por poner en alto el nombre de nuestro estado”, posteó Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales.

“Fueron 7 juegos duros, pero demostraron lo grandes que son, nos llenaron de alegría y otra vez Jalisco está de fiesta, como referente nacional del deporte. Me pesó mucho no poder estar en el estadio por el virus, pero las porras y la emoción no faltaron en casa”, agregó Enrique Alfaro.

Cabe recordar que el gobernador de Jalisco informó el pasado jueves, 20 de noviembre que él y su hija Natalia dieron positivos a Covid-19.

"Me hice una prueba ayer en la tarde-noche de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a Covid", expresó a través de un video en sus redes sociales.

Es así que el mandatario se vio imposibilitado a acudir a tan esperada final de Besibol entre Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán, debido a su aislamiento que, hasta el momento, ha informado sin síntomas ni contratiempos.

Lee más: Cae presunto integrante de célula delictiva en Michoacán

Por su parte, el equipo ganador posteó a través de sus redes sociales su triunfo y agradeció a sus seguidores:

“¡Somos Campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico! Gracias por su apoyo logramos nuestro 2do Campeonato al estilo JALISCO”.