Enrique Alfaro confesó que dejaría la política por el futbol, pero ¿Qué dice la afición?

Guadalajara, Jalisco.- Gran polémica ha causado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego de que declarara el pasado jueves que no le interesa ser candidato a la presidencia de México y que por el contrario dejaría a un lado sus aspiraciones políticas con tal de cumplir su sueño: ser entrenador de futbol.

"Lo digo abiertamente, yo no quiero ser candidato a la presidencia, ni quiero ser presidente de México, no está en mi proyecto de vida, yo quiero dedicarme a otras cosas... Mi proyecto está en otra ruta, quiero dedicarme al tema del futbol, me encantaría tener esa opción en mi vida... Me encantaría ser entrenador... Ahí al campeonato ¡con todo! (ríe)"

Fueron las apalabras que el pasado 3 de diciembre dijo Enrique Alfaro al periodista Carlos Loret de Mola en una entrevista que fue realizada a las afueras del Instituto Cultural Cabañas, ubicado en el Centro de la ciudad de Guadalajara.

De inmediato las reacciones de los usuarios de redes sociales se hicieron notar, destacando entre ellas las que corresponden a los aficionados de futbol, quienes han emitido sus recomendaciones al mandatario de a qué equipos podrá entrenar y cuáles prefieren que mejor ni se les acerque.

Debido a que Enrique Alfaro es un fiel seguidor del equipo Las Chivas del Guadalajara y a que se declarara amigo del fallecido empresario Jorge Vergara, algunos comentarios han incitado a que sea contratado por este club que hoy está a cargo de Amaury Vergara, con quien el gobernador de Jalisco ha tenido encuentros cercanos en las últimas semanas.

"Seguro que las chivas le dan la oportunidad como si fuese prueba piloto en una pandemia." escribió Jorge (@JorgeGlzc) recordando que el pasado 25 de noviembre se realizó una prueba piloto durante el encuentro que tuvieron las Águilas del América vs las Chivas del Guadalajara en el estado Akron ubicado en el municipio de Zapopan para revisar los protocolos sanitarios que se deberían aplicar en la entidad de avanzar con la apertura de los estadios deportivos.

"Olvidar la política sería lo mejor. Al menos dejaría de cobrar del erario y si quiere seguir robando, allá el pobre p...jo que lo busque. Mucha amistad con él @Amauryvz ? Pues fíchalo"

Sugirió Polo Castillo (@la_chicuela) en twitter.

Para David Jiménez (@ZendejasJimenez) la idea de que el emecista se convierta en el entrenador del Club Chivas resultó una buena noticia. "Perfectamente Don Enrique, en Chivas sería bienvenido, viva Alfaro, viva las Chivas, viva Jalisco, viva México", posteó.

Sin embargo, entre las publicaciones que se hicieron en la red social en torno a las aspiraciones de Enrique Alfaro también hubo una larga lista de comentarios negativos que pusieron en tela de juicio su capacidad para ser entrenador de un equipo de futbol e incluso le criticaron su actual labor como actual gobernador de Jalisco.

El periodista Carlos Loret de Mola y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, durante la entreviasta que fue publicada el pasado jueves 3 de diciembre. Foto: Captura

"Sí por favor que se dedique a los deportes" posteó Emmanuel Luna (@EmmanuelLunah) dejando ver su displicencia hacia el gobernador, comentario similar tuvo Iván Corral (@Vandirceu) quien escribió "Si va a entrenar como Gobierna, cualquier equipo de la Primera bajaría de división ipso facto..." y a estos se unió el comentario de Joel Méndez (@jjmr81) quien señaló "ahora sí lo despedirían si no da resultados."

Algunos comentarios subieron de tono, llegando al grado de acusarle de delincuente y desearle que pase sus próximos días tras las rejas.

"Cree que ya robo lo suficiente para ahora lavar dinero que sea del América de mis queridas Chivas ni crea", dijo Laura Contreras (@lauraco35186122), mientras que Elmerowero (@erevan1) añadió "Que alguien le diga que ahí no puede pedir préstamos para robarse esa lana, ahí da resultados o se va a su casa".

Finalmente, Eleazar Hernández (@xe3kli) señaló que "En todas las cárceles hay equipos de fútbol, que busque cual le gusta más, se imaginan con Brozo de aguador y Loret de Mola de Masajista !!!!!!", sugirió e invitó a visualizar la escena.

Las críticas no culminaron ahí pues hay quienes sarcásticamente señalaron su gran versatilidad para pasar de una profesión a otra.

"Eso es versatilidad. Veamos, Inició en la política, se especializo en el Teatro y mañana nos deleitará con berrinches en el campo. Cualquier día nos baila un musical. Pfff toda una estrella." posteó Middle Finger (@MiddleFingerJr).

Incluso hubo quienes señalaron que ya está completando su equipo al cual entrenará e haciendo alusión a los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, a la cuál Enrique Alfaro pertenece, grupo compuesto por 10 mandatarios que de manera constante han criticado las decisiones del Gobierno de México, principalmente de su representante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Dirigirá la oncena: "los corruptos del norte". (Por supuesto, no se de quien, me pirateé el nombre)" publicó Francomega57 (@francomega57) junto con una fotografía de los 10 gobernadores.

Entre las publicaciones que DEBATE encontró en Twitter también hay en las que se dice que Enrique Alfaro no se postulará como presidente a la República Mexicana debido a que no obtendría los votos de los mexicanos y otros de plano no creyeron en sus declaraciones.

"Sabe que no la va ganar, no tiene nada de chance" dijo LI3ANDRO (@LIZANDR07747596) y Flac@ (@flaco_torre1975) añadió "Y después va a decir como la gente se lo está pidiendo si va a ser candidato Muy anunciada su candidatura Apuesto a que si es candidato".

Enrique Alfaro (centro) junto a Amaury Vergara, quien en semanas pasadas invitó al gobernador de Jalisco al estadio Akron para que presenciará un entrenamiento de los jugadores las Chivas de Guadalajara. Foto: Facebook EnriqueAlfaroR

Enrique Alfaro no se alejará por completo de la política

Cabe aclarar que durante las declaraciones que hizo Enrique Alfaro a Loret de Mola, dejó en claro que, aunque no será candidato a la presidencia de México, sí estará muy cerca de esta contienda que se llevará a cabo en 2024.

"Jalisco va a ser determinante en la definición de quién va a gobernar este país en el futuro. En eso sí quiero estar en la primera línea, pero no quiero ser candidato... si tengo vida y salud sí voy a hacer factor para que desde Jalisco haya un impulso a un proyecto que le sirva a México, creo que este es mi rol"

Aclaró el abanderado del partido Movimiento Ciudadano.