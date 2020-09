Enrique Alfaro cuestionará a AMLO el tema del presupuesto del 2021 durante su visita a Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que ante la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, aprovecharía que el ejecutivo federal vendría a la entidad para cuestionarlo sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación en su Ejercicio 2021.

La visita de AMLO se dará para realizar la dar inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero, por lo que el mandatario de Jalisco aprovechará la presencia del Presidente para realizarle las peticiones y cuestionarlo sobre las medidas establecidas, al presupuesto federal del año que entra.

Enrique Alfaro, mencionó durante el video que compartió en sus redes sociales, resaltó que el presupuesto no está diseñado para poder hacerle frente a la crisis económica en los estados, además que sufre recortes en rubros importantes tales como la salud, infraestructura y seguridad, siendo una medida general para todo el país.

El mandatario de Jalisco señaló que la propuesta del Presupuesto del 2021 será sometida a discusión en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pues la entidad recibirá un duro golpe a causa de la reducción del 4.6 por ciento para los recursos que corresponden a la entidad.

“Es una reducción a nivel nacional que muestra o refleja, de inicio, esta visión centralista que hemos denunciado de volver a concentrar el dinero en la Federación para poder manejarlo a su antojo”, aseguró Enrique Alfaro que esta medida se aplica a pesar de que el paquete presupuestal presenta un crecimiento del 0.3 por ciento.

Alfaro precisó que este recorte hace que se pierda la oportunidad de darle un impulso a la economía, así como no asignar recursos para el mantenimiento de las vías carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), la cual aparece sin recursos para el siguiente año.

A su vez, en este ejercicio 2021, no se contempla ninguna asignación a la Línea 4 de Sistema de Tren Eléctrico Urbano, compromiso con los jaliscienses del Gobernador y del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, señaló el ejecutivo estatal.

También señala que en el documento que se han disminuido los recursos que se designan a la salud a pesar de la pandemia que se vive a causa del Covid-19, en donde queda eliminado el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y para el Fondo Metropolitano, el cual incluye monto para impulsar proyectos como Mi Macro Periférico.

“Es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco y desde ahora es mejor dejarlo claro: esto no es un Gobernador pidiendo recursos, este no es el dinero de un servidor, este no es el dinero del gobierno, este es el dinero de los jaliscienses, es el dinero que le corresponde a nuestro estado, que es un estado que produce, que genera, que soporta sobre sus hombros una parte muy importante de la reactivación económica de este país”, señaló el mandatario.

Alfaro señaló que este golpe no solamente se genera para el estado sino, que es algo que afecta directamente a todas las entidades del país, tanto estados como municipios, con este golpe se busca concentrar el recurso en la federación para hacer uso como se quiera, señaló el ejecutivo.

"A mi me encantaría saber, ¿qué opinarán hoy? los gobernadores que se han mantenido en silencio, o algunos que han caído en actos de lambisconeria ofensiva cuando se den cuenta que sus estados se estan viendo afectados por las decisiones que esta tomando la republica, no voy a mencionar nombres pero algunos han salido a decir que estan a muerte, y no sé cuantas cosas y que nosotros somos unos peleoneros", señaló el mandatario estatal.

Señaló que le gustaría saber que van a hacer estados como, Puebla, Veracruz, Morelos, quienes también tienen un acuerdo importante en el pacto que esta siendo discutido y analizado en el congreso, agregó el funcionario en su video.

El Gobernador de Jalisco, señaló que confía en que pueda encontrar un diálogo respetuoso con AMLO para aclarar de manera detallada el tema presupuestal con el ejecutivo federal durante la visita que realice en el estado.

“Estoy listo para defender hasta donde tope a Jalisco y a sus ciudadanos. Nosotros tenemos muy claro que es en la ruta del diálogo donde se puede encontrar la manera de resolver las diferencias, esperamos que esa misma disposición haya del Gobierno Federal. Esto que estamos esperando por lo pronto, es inadmisible, no podemos permitir y permanecer callados ante un trato que pone en evidencia un profundo desprecio por los estados y municipios”.

El funcionario también señaló que continuará con el análisis del documento el cual le genera muchas dudas y a reserva del encuentro que mantenga con el Presidente de la República, se buscará mantener un diálogo para crear una ruta que defienda el presupuesto del 2021 destinado para Jalisco.