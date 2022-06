Enrique Alfaro descarta buscar una senaduría o diputación en 2024 ¿Va por un cargo más grande?

Guadalajara, Jalisco.- El futuro político del Gobernador Enrique Alfaro todavía es incierto.

En entrevista radiofónica, Alfaro aseguró que no será legislador ni tampoco líder de partido, aunque sí le gustaría participar en algún proyecto político en el plano nacional.

"No voy a buscar chamba en la política, no voy a ser diputado, no voy a ser senador, no voy a ser dirigente partidista", señaló el emecista en el Programa Tela de Juicio.

"Mi ruta es muy sencilla, si me toca participar en un proyecto nacional en el que crea, en el que me sienta identificado, yo jugaré el rol que me toque en ese proyecto".

Alfaro insistió que su deseo, después de ser Gobernador, es involucrarse en el fútbol, aunque reconoció que estará en política sólo si su participación es necesaria.

"Lo tomaron algunos a broma, algunos pensaban que era como una salida fácil, pero a mí sí me gustaría dedicarme al fútbol después del 2024", comentó.

"Pero tampoco voy a rehuir mi responsabilidad de estar donde me necesiten. Si no como candidato, como parte de un proyecto de país con el que me sienta identificado".

-¿Aliado con Morena se ve?, Se le cuestionó al mandatario estatal.

"Yo no soy de prejuicios ni de despreciar a nadie. Al Presidente Andrés Manuel (López Obrador) lo apoyé muchos años, le tengo aprecio, coincido con él en el diagnóstico sobre lo que le dolía al País, no coincido con él en muchas de las recetas, pero no me veo en la lógica de hacer alianzas con otros proyectos con los que hay diferencias de fondo", respondió.

El miércoles, el Gobernador Enrique Alfaro reconoció el avance de MC en los comicios del 5 de junio pasado, pero advirtió que este instituto político todavía está lejos de ser una opción nacional que pueda ganar elecciones.