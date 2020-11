Enrique Alfaro dice que Jalisco podría regresar a clases presenciales en enero próximo

Guadalajara, Jalisco.- Hoy se cumplen ocho meses de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ordenara la suspensión de clases presenciales en el estado como medida preventiva de la propagación del coronavirus y el retorno aún podría tardar cerca de dos meses más, si las condiciones sanitarias así lo permiten, señaló ayer el mandatario.

El anuncio de que el retorno a las aulas educativas se dé el próximo mes de enero fue dado ayer por Enrique Alfaro mediante su más reciente reunión con la mesa de salud en la cual dio a conocer los nuevos protocolos sanitarios a seguir y los mecanismos que ahora se implementarán para monitorea la pandemia en Jalisco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras reafirmar la efectividad que tuvo la activación del Botón de Emergencia para cortar la cadena de contagios y anunciar una nueva etapa de combate a la pandemia, el gobernador de Jalisco dijo que si los resultados continúan siendo favorables para disminuir los contagios y decesos a causa del COVID-19 se establecerá una ruta para que las niñas y los niños y jóvenes regresen a las aulas educativas, de forma gradual y paulatina, a comienzos de 2021.

"Hemos tomado la decisión, por razones evidentes, entendibles, y yo creo que ya ampliamente explicadas, que este año no hay condiciones para regresar a clases presenciales, pero vamos a concentrarnos a partir de la semana que entra en trazar la ruta para generar condiciones para regresar a clases presenciales en enero de manera gradual y paulatina"

Dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Como ya lo ha mencionado en otras ocasiones, el gobernador de Jalisco, señaló "no podemos tener más tiempo a nuestros niños sin ir a las aulas, les estaríamos haciendo un enorme daño”, en referencia a las afectaciones en el nivel de aprendizaje con las clases a distancia, además de las consecuencias psicológicas que podría dejar a los alumnos.

Será con tres mecanismos como se estará midiendo el combate a la pandemia del coronavirus en Jalisco en lo que resta del año y con base a los resultados obtenidos se decidirá si se da luz verde al retorno a las clases presenciales o se continua con las clases a distancia:

Estrategia territorial: establecerá medidas concretas y puntuales en lugares específicos, es decir, se aplicarán acciones por zonas o municipios dependiendo del comportamiento epidémico y del cumplimento que den las personas, comerciantes, empresarios y sectores del Estado a la aplicación de protocolos, restricciones y recomendaciones sanitarias. Vigilancia de indicadores: Los nuevos indicadores a monitorear son el porcentaje de ocupación hospitalaria y los casos graves de coronavirus. Los indicadores complementarios son las tasas de positividad y la tendencia de casos activos, todos ellos serán prioritarios para contener el coronavirus y evitar un colapso del sistema hospitalario estatal. Corresponsabilidad: El componente de corresponsabilidad contempla nuevos hábitos de convivencia social entre los jaliscienses. Cada persona deberá aplicar la responsabilidad individual para identificar factores de riesgo en sus entornos de trabajo, en el espacio público y en su casa, aplicando en todo momento las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, así como evitar fiestas o reuniones con familiares o amigos.

Durante su conferencia de prensa, en la que estuvieron miembros de la mesa de salud, Alfaro Ramírez recordó que la pandemia aún no termina por lo que pidió continuar aplicando las medidas sanitarias ya establecidas, entre ellas el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o en su defecto desinfectarlas con gel antibacterial, evitar salir de casa si no es estrictamente necesario, guardar la sana distancia entre personas, evitar lugares con aglomeración de personas y no hacer reuniones en casa.