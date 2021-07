Enrique Alfaro emite alerta en Jalisco: incrementan 62% los contagios de Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- Los casos activos del Covid-19 crecieron 62 por ciento (%) en el último mes en Jalisco y la nueva variante Delta, que es mucho más contagiosa que la original, ya llegó al estado alertó hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario advirtió que de no ponerse hoy un alto a este aumento a la pandemia del virus SARS CoV-2 la mesa de salud del estado de Jalisco se verá obligada a aplicar nuevas restricciones en la entidad, ya que más de la mitad de la población aún sigue completamente vulnerable.

Los municipios en donde los casos activos de Covid-19 han despuntado en las últimas semanas son los destinos turísticos con que cuenta la costa de Jalisco, como Puerto Vallarta, Cihuatlán y La Huerta, mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara lo niveles más preocupantes se han detectado en Tonalá, El Salto y Tlajomulco.

Recordó Enrique Alfaro mediante un video que difundió en sus redes sociales.

Sobre la variante Delta del Covid-19, que se originó en la India, el emecista explicó que alcanza un nivel de contagio de 8 lo cual triplica el nivel de propagación de 2.5 que tiene el Covid-19 original.

Con la finalidad de evitar la llegada de una tercera ola del Covid-19 a Jalisco, Enrique Alfaro dijo que la mesa de salud del estado ya empezará a tomar acciones de la mano del sector empresarial, principalmente con los propietarios de bares y antros ya que son los jóvenes los principales afectados y aseguran que es en estos lugares donde menos se aplican los protocolos sanitarios.

Señaló Alfaro Ramírez y dijo que "todos los eventos masivos que están programados se van a evaluar por la mesa de salud y se van a definir los aforos permitidos".

Asimismo, el gobernador de Jalisco advirtió que todo comercio que a partir de este fin de semana se le descubra violando los protocolos sanitarios va a ser clausurado de manera definitiva.

"No queremos volver a tomar medidas de restricción adicionales, pero si la gente, y sobretodo los negocios, no nos ayudan a cumplir con las reglas establecidas no vamos a permitir tampoco que esto se vuelva a salir de control", aclaró.