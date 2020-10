Enrique Alfaro entrega 10 millones destinados para medicamentos contra el cáncer en Jalisco

Jalisco. - El día de hoy nueve asociaciones civiles fueron beneficiadas para la compra de medicamentos contra el cáncer por el Gobierno de Jalisco, pues en un acto de entrega, el ejecutivo estatal, Enrique Alfaro, entregó 10 millones de pesos para las oranizaciones civiles con el objetivo de que se obtengan los insumos que faltan para continuar con los tratamientos.

El mandatario estatal Enrique Alfaro, señaló que ante la omisión de la federación frente a la situación de la falta de medicamentos contra el cáncer, el estado aumentó el recurso destinado, en el cual se registra un total de 10.5 millones de pesos para la entidad.

“Es increíble el que tengamos que estar en este ejercicio atendiendo una realidad que no debería de ser, no hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema. No es ni siquiera un tema de debate político o de diferencias entre los titulares del Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal, es un asunto de carácter ético, que no tiene justificación para no atenderse de la forma correcta”, expresó el Gobernador.

Fue a través del programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en su modalidad contingente, administrado por la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con OSC por el cual fue anunciada la modificación a las reglas de operación y a la convocatoria para la adquisición de medicamentos oncológicos, con un tope máximo de dos millones de pesos a los cuales podrían acceder cada organización solicitante.

Asimismo, el director de Nariz Roja AC, e integrante del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, Alejandro Barbosa, señaló que en representación de las asociaciones civiles que se unieron a la lucha para exigir al Gobierno Federal apoyo, pero sin embargo, no se les resolvió la situación.

“Hoy como parte del Consejo Revisor, también como organización civil quiero darle las gracias a la gente que sigue ayudando, que sigue colaborando. Al Gobierno del Estado que dijo sí a la vida, dijo sí a la gente que lucha contra el cáncer y que sabemos que esto no va a parar, que vamos a sacar a nuestra gente adelante. Enrique, muchas gracias por ser el milagro de los pacientes con cáncer”, expresó.

Las asociaciones que se vieron beneficiadas recibieron cheques con las cantidades económicas que solicitaron con base a los proyectos que presentaron, entre las organizaciones beneficiadas se encuentran:

Galilea 2000, A.C.

Centro de Apoyo a Niños con Cáncer A.C

Mi Gran Esperanza, A.C.

Cómplices de Sonrisas, A.C.

Nosotros por los Niños Con Cáncer, A.C.

Fundación Voluntarias Contra el Cáncer, A.C.

Cruz Rosa A.B.P Capítulo Guadalajara, A.C.

Cáritas de Guadalajara, A.C.

Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C.

Este apoyo de parte del Gobierno de Jalisco, beneficiará a más de mil 500 niños que se encontraban en una condición de desigualdas y que recibirán sus tratamientos contra el cáncer, siendo a partir de estas asociaciones meditante las que los pacientes podrán acceder a esos insumos para combatir la enfermedad.

Esta decisión fue llevada a cabo luego de que ante la pandemia del Coronavirus, los menores no han vuelto a clases por lo que se priorisó la atención médica ante la falta de medicamentos para estas enfermedades a nivel nacional, y aprovechando que los pacientes no tienen sitios de riesgo podrían recibir los tratamientos y puedan recuperar su salud sin tener el miedo de no recibir a tiempo los insumos.

"Ante el desabasto de tratamientos contra el cáncer a nivel nacional, hoy Jalisco dio el ejemplo, una vez más, de cómo la adversidad también genera cosas positivas y nuevas oportunidades, que resistimos y avanzamos juntos. Aquí no les faltarán medicamentos", compartió Enrique Alfaro a través de redes sociales.