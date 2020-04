Enrique Alfaro niega fraguar complot contra AMLO, como dijo Ferriz

Guadalajara, Jalisco.- "Jamás estaremos metidos en un ánimo de complot contra el Presidente de México" dijo hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en torno a una conversasión que el comunicador y político Pedro Ferriz sostuvo con un grupo de empresarios y en la que se relacionaba con con una "resistencia civil".

"Varias personas me han preguntado sobre el audio de una plática que circula en redes, en la que no participo pero mencionan mi nombre, hablando de un supuesto rompimiento con el presidente de México. No soy parte de eso ... La grilla y los ataques andan con todo. No nos van a desconcentrar. Nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo", publicó el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

A continuación te dejamos el audio integró que se filtró este fin de semana, en el cual Pedro Ferriz de Con participa en una reunión digital con un grupo de empresarios de México.

Filtran audio de Pedro Ferriz de Con "conspirando" contra AMLO " >

Para acabar con rumores en torno al polémico audio de Pedro Ferriz de Con, Alfaro Ramírez también compartió en sus redes sociales el audio de una entrevista telefónica que le realizó el periodista Carlos Loret de Mola, con la cual se deslinda del tema.

En ella el mandatario estatal de Jalisco aclara que a pesar de que puedan existir diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y él, los temas siempre han expuesto directamente.

"Dejame decirte que no soy parte, ni seré parte de un plan para hacerle daño al país, que yo reconozco y respeto al presidente. Puedo tener diferencias con él, puedo incluso debatirlas y ponerlas sobre la mesa, me parece que eso es parte de la normalidad democrática que debería existir en México pero jamás estaría generando algún tipo de complot o acto en contra del presidente de mi país"

Varias personas me han preguntado sobre el audio de una plática que circula en redes, en la que no participo pero mencionan mi nombre, hablando de un supuesto rompimiento con el presidente de México. No soy parte de eso. Ayúdame a difundir la respuesta que le di a @CarlosLoret: pic.twitter.com/lazVRuti6k — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 20, 2020

Asimismo, el gobernador de Jalisco dijo que él continuará realizando el trabajo que le corresponde para llevar al mejor fin posible la salud y bienestar económico de los jalisciences durante esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, dejo entrever que sus desiciones podrían distar de las que se toman en el centro de la República Mexicana.