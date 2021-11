Enrique Alfaro participa en consulta sobre el Pacto Fiscal en Jalisco; “asistí a votar por el sí”

Guadalajara, Jalisco.- Esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acudió a una casilla en el centro de Guadalajara a ejercer su derecho en la Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal que arrancó este sábado.

“Con mucha alegría y esperanza de participar en la consulta ciudadana para revisar el #PactoFiscal, junto a mi familia en una casilla llena de jaliscienses y con todo el ánimo, asistí para votar por el SÍ que definirá el rumbo de nuestro estado y, en muchos sentidos, de la nación”, compartió el mandatario en sus redes sociales.

Alfaro Ramírez mencionó que la consulta no es para votar si el estado de Jalisco permanece o no en el pacto fiscal, sino que si es o no una obligación Constitucional para que cada determinado tiempo se revise el convenio.

“Lo que está a discusión es la reforma a la Constitución establecer la obligación de revisar el convenio de Coordinación Fiscal y si a Jalisco se convenio no le conviene poder dejarlo. No se está votando si nos quedamos o nos salimos; se está votando si es o no una obligación Constitucional para que cada 6 años se revise el convenio y se decida lo que más nos convenga hacer de manera abierta y clara con la Federación”, explicó para medios locales.

"Más allá del resultado de la consulta, lo que viene después de esto es una discusión en el Congreso para modificar nuestra constitución e iniciar la nueva negociación con Hacienda de cómo se va a hacer un nuevo convenio de coordinación", agregó.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a que participen con su INE para exigir un trato justo.

“#JaliscoVotaSí con la convicción de exigir un #TratoJusto para defender el futuro de nuestro estado. Participa con tu INE en la casilla más cercana y difunde este mensaje para que tu voz resuene hasta el centro del país”.

La consulta sobre el Pacto Fiscal tiene un costo de 29 millones de pesos y se realizará de la siguiente manera:

27 y 28 de noviembre, Regiones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste.

4 y 5 de diciembre, Regiones Sur, Lagunas, Sierra de Amula y Valles.

11 y 12 de diciembre, Regiones Costa Sierra Occidental, Norte y Costa Sur.

18 y 19 de diciembre, Región Centro.

Para consultar la casilla más cercana, se habilitó el portal https://pactofiscal.mx/encuentratucasilla/