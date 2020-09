Enrique Alfaro se hace prueba del COVID-19 previo a recibir hoy a AMLO en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció anoche que de nueva cuenta se ha realizado estudios médicos para descartar un posible contagio de coronavirus, ya que en días pasados estuvo en contacto directo con el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, quien este jueves anunció haber contraido COVID-19.

El resultado de los estudios llegaron apenas unas horas antes de que Alfaro Ramírez se reuna este sábado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien visita la capital de Jalisco para inaguruar la nueva Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Posteó Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter.

El gobernador de Jalisto también expresó que ha acatado las medidas preventivas impuestas por las autoridades sanitarias para cuidar su salud y no poner en riesgo de contagio a las demás personas que lo rodean.

"He seguido todos los protocolos sanitarios, pero, para no poner en riesgo a nadie, incluyendo al presidente de México que nos visita mañana, ya me hice la prueba y salió negativa. A seguirnos cuidando por nosotros y quienes nos rodean"