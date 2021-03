¡Enrique Alfaro se lava las manos! Pide actuar a la Federación por masacres como la de Tonalá

Guadalajara, Jalisco. - Luego de casi 24 horas de la masacre que se registró la tarde de este sábado en la ciudad de Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco salió a dar su postura sobre el hecho violento que cobró la vida de 11 personas y dejó a otros dos lesionados; acusando a la Federación por no intervenir en la seguridad del estado.

En una publicación que realizó a través de sus redes sociales, el mandatario emecista señaló que lamenta los hechos violentos que se han suscitado en la ciudad, además de señalar que la agresión fue cometida por grupos del crimen organizado.

“De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal, Guadalajara”, agregó Enrique Alfaro a través de sus redes sociales.

El gobernador resaltó que el hecho no fue por robar o por algún otro motivo aparente, mencionando que los agresores solo arribaron al sitio y dispararon en contra de los 11 jóvenes que se encontraban esperando su paga, así como los dos ejecutados en el Pedregal, agregando que las corporaciones de seguridad a nivel estatal se encontraban trabajando para dar con los responsables.

Sin embargo, el integrante de la Alianza Federalista acusó que la responsabilidad de la lucha contra el crimen organizado es una tarea que le corresponde al Gobierno Federal, así como asegurar que siempre ha dado la cara ante los hechos violentos que se registran en Jalisco.

“Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional. Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad”, agregó el ex alcalde de Tlajomulco y Guadalajara.

Aseguró que durante los dos años de su gobierno, la entidad ha logrado reducir los niveles de violencia y hechos delictivos, sin embargo, reprocho que eso parece no ser suficiente y que solamente una persona debe dar la cara ante estos actos violentos, a manera de responder las acusaciones de los usuarios de internet que señalaron que el mandatario no había dado declaraciones por la masacre de Tonalá, lo cual lo volvió tendencia en twitter.

“En dos años logramos reducir a la mitad los delitos de fuero estatal y seguiremos haciendo nuestra parte, pero, mientras sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay una cara responsable”, agregó el funcionario.

Alfaro Ramírez acusó que es momento que el Gobierno Federal y sus corporaciones de seguridad den la cara por la violencia que se vive en Jalisco, aseguró que el estado siempre estará en disposición de apoyar, pero agregó que es responsabilidad de cada nivel de gobierno atender lo que le corresponde.

“Es tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca.

Durante este día, el gobernador de Jalisco se convirtió tendencia en Twitter, debido a que luego de la masacre suscitada en Tonalá, la tarde de este sábado 27 de febrero, la cual dejó un saldo de 11 personas sin vida y dos lesionados; el mandatario no había emitido ningún comentario por lo que los internautas pedían al Ejecutivo estatal dar la cara ante el hecho delictivo que se registró en la Zona Metropolitana de Guadalajara.