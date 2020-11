Enrique Alfaro se mofa de acusaciones de Morena sobre robo de medicamentos contra el cáncer

Guadalajara, Jaliscoa.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, publicó hoy un video en sus redes sociales en el cual se mofa de las acusaciones que hay en su contra por supuestamente haberle robado al Gobierno Federal los medicamentos contra el cáncer infantil el pasado mes de octubre.

Aunque el mandatario y militante del partico Movimiento Ciudadano aclara que los señalamientos han sido difundidos a través de los supuestos medios de comunicación nombrados "El Defensor de la Verdad" y "Reserva CDMX", asegura que atrás de ellos hay integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la llamada cuarta transformación de México (4T).

"Dicen que yo me robé los medicamentos que le robaron al Gobierno Federal para atender a personas con cáncer infantil, ¡imagínense nomás!", exclamó Enrique Alfaro al mismo tiempo que sonreía a la cámara que lo filmaba. Asimismo, explicó que dicha acusación solo "muestra el tamaño de preocupación y de desesperación" que tienen los partidos opositores ante la cercanía de las elecciones del 2021.

Fue el pasado 4 de octubre cuando más de 37 mil medicamentos oncológicos fueron robados de una bodega ubicada en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, sin embargo, la denuncia fue interpuesta ante las autoridades competentes hasta el 7 de octubre, mientras que tardó otros tres días (10 de noviembre) para que la noticia se diera a conocer en los medios de comunicación.

El 6 de octubre, Enrique Alfaro Ramírez, anunciaba en Jalisco una inversión de 10.5 millones de pesos para adquirir el anhelado medicamento por más de mil 500 jaliscienses diagnosticados con cáncer y que estaban padeciendo de la carencia de ellos en los hospitales IMSS. En el acto protocolario se informó que dicho monto sería otorgado a Alejandro Barbosa, director de la asociación civil Nariz Roja e integrante del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, para que realizara las compras necesarias.

Ese día, el mandatario estatal declaró "es increíble el que tengamos que estar en este ejercicio atendiendo una realidad que no debería de ser, no hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema".

Hoy ante las acusaciones que rondan en redes sociales, Alfaro Ramírez lamentó que haya personas que jueguen con una problemática tan seria y tan dolorosa para la sociedad.

Enrique Alfaro Ramírez también emitió un mensaje a quienes dijo, buscan calumniarlo y manchar su imagen ante la sociedad.

"No pierdan su tiempo, no van a poder desacreditar el trabajo de quienes estamos todos los días luchando para cuidar a nuestro estado... Nosotros vamos a seguir haciendo bien las cosas y la verdad pitorreándome, como siempre, de la desfachatez, del cinismo de los personajes que creen que la gente no sabe mi trayectoria, que no saben quién soy ... sigan echándole 'ganitas'"