Enrique Alfaro se une a la Caravana Navideña y reparte juguetes en Zapotlanejo, Guadalajara y Zapopan

Guadalajara, Jalisco.- Este domingo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se unió a la caravana navideña y pasó el día entregando juguetes a niños y niñas de colonias vulnerable de los municipios de Zaplotlanejo, Guadalajara y Zapopan.

Ayer fue el segundo día de actividades del programa "Jalisco solidario" que culminará el próximo 23 de diciembre y que tiene por meta recabar y regalar juguetes a 100 mil pequeñines radicados en zonas vulnerables de 8 municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo.

El éxito de esta caravana navideña depende netamente de la solidaridad de la ciudadanía ya que los juguetes que se obsequian son los mismos que sociedad en general y empresarios han donado para posteriormente repartirlos en las colonias que han sido detectadas como más vulnerables a lo largo de la pandemia del coronavirus.

"Seguimos recorriendo las calles de la ciudad para llevar, puerta por puerta, juguetes y alegría a nuestras niñas y niños con Navidad para las y los Superhéroes, un proyecto de #JaliscoSolidario que reúne la voluntad y el corazón de la sociedad, el Gobierno y el sector privado", escribió este domingo en su cuenta de Twitter el abanderado del partido político Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.

Los post del mandatario estuvieron acompañadas con una serie de fotografías en donde se le ve a él y a otros funcionarios públicos y voluntarios que en este caso acudieron a entregar los juguetes a niños y niñas que radican en los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Hoy, con el cubrebocas bien puesto, nos dividimos en la delegación de Matatlán en #Zapotlanejo, las colonias San Andrés, San Jacinto y San Rafael de #Guadalajara y Santa Lucía de #Zapopan. No hay palabras para describir la potencia de tantas sonrisas luego de un año tan difícil"

Detalló el gobernador de Jalisco.

Estos recorridos forman parte de las 145 actividades que se pretenden realizar en 70 colonias hasta el próximo 22 de diciembre y es importante resaltar, que el Gobierno de Jalisco solicita a los niños, niñas y adultos que permanezcan en las puertas de su casa y con cubrebocas puesto, pues los juguetes les serán llevados a domicilio con la finalidad de evitar conglomeraciones y por ende contagios de Covid-19.

Finalmente, la Caravana Navideña concluirá el 23 de diciembre en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, con una exhibición de los 6 carros alegóricos y personajes animados que participan en la entrega de los juguetes, esto con la finalidad de alegrar el corazón de quienes pasen por el lugar, en donde además, actualmente se exhibe un Nacimiento Gigante.

Calendario de entrega de juguete que se realizarán en 8 municipios de Jalisco mediante las caravanas navideñas.

¿Quieres donar algún juguete?

Quienes deseen contribuir en esta campaña que busca brindar un obsequio a niños y niñas de Jalisco podrán llevar sus juguetes hasta el 22 de diciembre en los más de 60 centros de acopio que se instalarán en la Zona Metropolitana de Guadalajara:

DIF Jalisco (Alcalde 1220) 9:00 a 15:00 horas

DIF Guadalajara (Eulogio Parra 2539)

DIF Zapopan (Av. Laureles 1151)

DIF Tlaquepaque (Santa Rosalía 1040 colonia Linda vista)

DIF Tonalá (Av. Cihualpilli 75)

DIF Tlajomulco (Nicolás Bravo 6-B Tonalá Centro)

DIF El Salto (Josefa Ortiz De Domínguez 769 colonia Centro)

DIF Zapotlanejo ( Vicente Guerrero 184 colonia Centro)

DIF Juanacatlán (Calle Progreso 107 colonia Centro)

Casa Hogar para Mujeres (Manuel Acuña 2560)

CANACO (Ignacio L. Vallarta 4095) Con horarios de 10:00 a 15:00 horas

Estadio de béisbol de los Charros de Jalisco

Selva mágica con horarios de 08:00 horas a 21:00 horas

Black Coffee en las sucursales Chapultepec, Plaza Patria, San Isidro, Santa Anita, Provenza y Ruben Dario y con horario de 11:00 horas a 20:00 horas

Kidzania de avenida Américas y Av. Patria

Cabe mencionar que las autoridades han soliditado que los regalos no estén envueltos, no requieran baterías, que sean nuevos y que no sean bélicos.

Y quienes deseen unirse a esta noble causa y se les complique acudir personalmente a uno de los centros de acopio, se les informa que también pueden realizar donativos económicos a la cuenta bancaria que ha habilitado la Cámara de Comercio con este fin, siendo esta la cuenta 92-00124186-4 del banco Santander (México) con clabe 014320920012418643.