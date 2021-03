¡Enrique Alfaro se va de vacaciones! En redes le sugieren Vallarta y Guayabitos, por 'seguros'

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desató hoy miles de comentarios en redes sociales al anunciar que tomará cuatro días de vacaciones e incluso hasta le sugirieron visitar Puerto Vallarta y Guayabitos, Nayarit, sitios que han sido escenario de cruentos hechos violentos en el último año.

"Al igual que cualquier persona, también necesito tiempo para descansar, recargar pilas y atender a mi familia. Después de un año y tres meses sin hacerlo, estaré cuatro días de vacaciones a partir del miércoles. Seguiré a la distancia al pendiente de los temas del estado"

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fueron las palabras con que el abanderado del partido Movimiento Ciudadano anunció que desde este miércoles 24 y hasta el sábado 27 de marzo se ausentará de sus labores como mandatario estatal.

Las reacciones de sus seguidores y críticos no se hicieron esperar. El anuncio fue emitido en redes sociales a las 11:00 horas de hoy y siete horas después ya contaban con más de 5 mil 400 comentarios en Facebook y mil en Twitter.

Entre los textos de los usuarios de redes sociales que algunos se tomaron el tiempo para escribir un mensaje positivo tanto a Enrique Alfaro como para su familia, con quienes dijo pasará estos cuatro días de descanso.

Lee más: Jalisco y Federación realiza operativo por tomas clandestina de agua

"Antes de ser gobernador es “Humano” y tiene tanto derecho como cualquier trabajador en tener sus vacaciones y un descanso de la vida laboral ,ha sido un periodo de trabajar sin parar y lo merece", señaló Jimena Espadas.

Juanita Espinoza le recomendó "trate de apagar su cel para que se desconecte de tanto trabajo y disfrute a su familia y lo más importante no haga caso de tanta gente que le pone comentarios negativos... A disfrutar"

Desde el twitter @ATammez también le sugirieron:

"Tú disfruta Gobernador ya ves q irse de vacaciones a Zipolite en plena pandemia, pasear por la Condesa en horario laboral siendo positivo a covid, darte tu escapadita para jugar béisbol... es la nueva forma de gobernar. Avises o no te van a criticar, entonces q sigan ladrando".

Hubo otras publicaciones en las que la ciudadanía le reprochó el irse de vacaciones en un momento en que señalaron Jalisco está pasando momentos malos debido a la inseguridad, crisis económica y pandemia del Covid-19 e incluso hay quienes pusieron en duda el motivo por el que Enrique Alfaro decidió tomar días de descanso, ya que horas antes del anuncio fueron baleadas las oficinas del área de comunicación del Gobierno del Estado.

Jajajajajaja pero así como@ que trabajando sin descansar pues tampoco eh pic.twitter.com/faA9hRmy2K — 1899 (@Samcoorona) March 23, 2021

"Más de 700 comentarios, al parecer todos negativos, bueno, los aplaudidores de siempre intentando cambiar la deteriorada imagen del Gobernadorcete, anuncia sus vacaciones un día después de que le balean su agencia de comunicación, coincidencia?? No creo", señaló Carlos.

Jorge Rodríguez agregó: "Pero a cualquier persona no le dan descanso ni le autorizan vacaciones hasta que no deja pendientes o de menos saca lo urgente, al Edo. Se lo esta llevando el tren de la inseguridad, no hay agua, el covid descontrolado, pero usted descanse"

A los comentarios críticos se sumó el de Karla Jeannette Mendia, quien reprochó

"... espero que esté enterado que la gasolina subió a 20.39 el litro. El gas de tanque de 30 nos sale a 700.03. Y no se diga los gastos de comida que todo subió. Bendecido usted que tiene el sustento para no preocuparse por este tipo de mínimas adversidades que los jaliscienses pasamos".

Lee más: Grupo armado ataca oficinas de comunicación en Jalisco

En defensa de Enrique Alfaro salió Jonadab Martinez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Jalisco, quien publicó: "Gobernador, se supone que esos días son Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, que coinciden con los días inhábiles (semana santa). No le veo el problema que salga de vacaciones; descanse y cuídese mucho, su salud es importante"

Sin embargo, también le llovieron críticas al legislador, ya que sacó mál las cuentas, pue los días que Enrique Alfaro tomará vacaciones son previos a la Semana Santa.

Gobernador, se supone que esos días son Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, que coinciden con los días inhábiles (semana santa). No le veo el problema que salga de vacaciones; descanse y cuídese mucho, su salud es importante. — Jonadab Martinez �� (@JonadabMartinez) March 23, 2021

El nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, también figuró entre las críticas que hicieron al gobernador de Jalisco, quien señaló estar cansado tras un año y tres meses de no tomar vacaciones.

"Pero que no se tome una tarde libre AMLO porque enseguida empiezan: ¿Cómo en mitad de la pandemia este señor se va de vacaciones? No ha parado un solo día, desde las 6 de la mañana ya está trabajando en chinga y eso que decían que porque ya estaba grande. Y tú ya te cansaste", publicaron en twitter.

Lee más: Jalisco propone citas y no filas en vacunación contra Covid-19

Al respecto, Rodolfo añadió:

"Sabemos qué hay niveles, tenemos un presidente con más de 65 años, hipertenso y que trabaja de 04:00 a 22:00 horas de lunes a domingo transformando el país".

Finalmente, Fernando Espinosa añadió otro comentario sarcástico: "Muy bien gober debería ir a un bar a Puerto Vallarta o bien las playas de guayabitos vera que bien va a descansar", similar al que publicó Nora Pizano, quien posteo "A Puerto Vallarta, hay unos bares bien padres y seguros".

Dichos comentarios fueron emitidos en relación al Bar Distrito/5 en donde el pasado 18 de diciembre fue asesinado Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco, mientras que la playa de Guayabitos, Nayarit, se debió a la cruenta balacera que se registró el sábado pasado entre el Ejercito Mexicano y el Cartel Jalisco Nueva Generación en torno a un balneario de la localidad.