Jalisco. - Mediante un mensaje que compartió a través de redes sociales, Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, señaló como inminente la decisión de apretar el botón de emergencia, esto ante el rebrote de Coronavirus, así como el alcance de uno de los indicadores que serían necesarios para tomar la decisión de frenar en seco las actividades; sin embargo, el mandatario señaló que estas alturas es imposible parar la economía de nuevo.

Durante esta semana Jalisco alcanzó los 396.7 casos activos por un millón de habitantes, cuando el límite puesto por el Gobierno del Estado para apretar el botón fue de 400, y el nivel de hospitalización aumentó al 24.4 por ciento, siendo el 50 por ciento el límite, por lo que las medidas implementadas deberían ser modificadas ante el rebrote.

El ejecutivo señaló que al inicio de la pandemia el estado hizo lo necesario para lograr frenar los contagios y cuidar la salud de los jaliscienses, asimismo, agregó que todas las medidas establecidas bajo lo señalado por la Mesa de Salud fueron acatados y cumplidos en corresponsabilidad ciudadana.

Ante una segunda ola de contagios el mandatario estatal señaló necesario apretar el 'botón de emergencia', pero resaltó que a estas alturas y con el afán de no perder trabajos algunas medidas tendrían que ser reestructuradas y en definitiva no podría frenarse en seco la economía y las actividades como al inicio de la emergencia sanitaria, sino, que solo serían las actividades nocturnas, en fines de semana y solo por un periodo de dos semanas.

“A pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Lo digo de nuevo con toda claridad: el botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión”, señaló el Gobernador, Enrique Alfaro.

Esta semana tres de cada 10 casos activos fueron al hospital cuando hace un mes solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. La presión en la infraestructura hospitalaria en municipios como Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán ya alcanzó niveles por encima del promedio estatal, explicó en su mensaje.

De igual manera el ejecutivo estatal señaló que la decisión de apretar el botón de emergencia no sería tomada el día de hoy, sino que se monitorea los contagios desde este domingo hasta el martes en la noche y será el miércoles cuando se determine la situación en conjunto entre la mesa de salud y de reactivación económica, en caso de que si se lleguen a implementar nuevas medidas por rebrote, será hasta el día viernes cuando se establezcan y sólo durarán un total de 14 días, tiempo en el que quedarán suspendidas las actividades nocturnas y durante los fines de semana.

Nuevos lineamientos

Entre las medidas que se implementarán serán la suspensión de actividades a partir de las 20:00 horas, además de que durante dos fines de semana, sábados y domingos se cancelará, a excepción de Puerto Vallarta, pero si la vida nocturna no podrá continuar. Asimismo, las industrias con procesos de producción podrán operar por las noches y también en fin de semana solo si cuentan con transporte propio.

Por su parte, los negocios de alimentos podrán trabajar durante la noche y los fines de semana si cuentan con servicio a domicilio , así como de manera permanente podrán seguir trabajando las tiendas de abarrotes barriales, de conveniencia, farmacias y establecimientos como gasolineras.

De igual manera Enrique Alfaro señaló que no habrá toque de queda, sin embargo, agregó que a partir de las 8:00 de la noche el transporte público dejará de circular, así como el fin de semana, quedarán pohibidas las reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y más de 50 a puerta abierta.

“Por eso vale la pena aclarar una vez más si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar, no vamos a detener nuestra economía; no tenemos porqué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta, simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y dos fines de semana quedándonos en casa”, señaló el Gobernador de Jalisco.

Asimismo, el mandatario agregó que a nviel mundial se ha registrado un rebrote, el ejecutivo aprovecho esto para señalar las acciones del Gobierno federal y acusó al presidente de usar cortinas de humo para aparentar que no sucedía nada en el país, señaló que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha decisido ignorar las alarmas encendidas, por lo que dijo que el estado de Jalisco reforzará y ajustará el modelo.

“El Gobierno Federal ha vuelto a minimizar el riesgo que tenemos enfrente. Con cortinas de humo quieren ocultar el inicio de una segunda ola de contagios a escala nacional. Esa actitud ya le costó miles de vidas al país. Sólo el tiempo nos dirá cuántas muertes más se necesitan para que reaccionen y asuman su responsabilidad”, expresó.