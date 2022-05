Entre afición del Atlas y Don Chava hay amor, fe, perseverancia, porra nueva... y hasta panza llena

Guadalajara, Jalisco.- "Don Chava" Saenz trae la camiseta bien puesta y ¿cómo no hacerlo? ¡Hoy juega el Atlas! Como él, la afición lo sabe y para 'calentar motores' no dudaron ni un poquito el hacer una ligera parada en las ya tradicionales Tortas Lokas para llegar con fuerzas al Estadio Jalisco.

Como es de esperarse, en la Perla Tapatía se ha generado una gran algarabía pues el equipo de futbol que tardó 7 décadas para levantar la copa de un campeonato en noviembre del 2021 hoy de nueva cuenta está a punto de hacerlo con la final que enfrentan ante los tusos del Pachuca.

Con la esperanza de volver a ver a sus rojinegros triunfar, Don Chava ha prometido a toda la afición del Atlas regalarles 300 tortas si el equipo logra ser campeón en el partido de vuelta que se realizará el próximo domingo en la 'bella airosa".

En esta ocasión ni Don Chava se molestará en hacer el pedido especial de los productos que necesitaría, sus proveedores y patrocinadores ya saben lo que hay que aportar. "Todos mis proveedores están listos para que en la madrugada los panaderos se pongan a trabajar y en la mañana ya lleguen aquí con el pan listo... solo estamos dependiendo del resultado del Atlas", explica.

Al igual que el Atlas y su afición, don Chava ha vivido momentos de angustia en su vida, tal es caso del incendio que redujo a cenizas el local que tenía instalado dentro del Mercado San Juan de Dios, de Guadalajara.

Lorena de Alba es una de las cocineras que pone el sazón a las ricas Tortas Lokas de Don Chava, en el Mercado de San Juan de Dios. Foto: Carolina Solís

La fatalidad unió más a los rojinegros con Don Chava, pues con donativos y más compras de sus tradicionales tortas le han ayudado a poner de pie el negocio que ha sostenido durante 50 años y a tener siempre llenas sus mesas a pesar de que hoy solo cuenta con una carpa y mesas instaladas en el patio central del mercado.

"La tragedia que nos mermó en meses pasados nos inyectó mucho entusiasmo, nos inyecto fuerzas para seguir trabajando. Este negocio tiene más de 50 años y me motiva mucho mi equipo, mis colores rojinegros y hay gente que me sigue, hay gente que coincide, hay gente que me apoya y hay gente que quiere tambièn mis colores".

Nueva atracción turística de Guadalajara

El amor y compañerismo se hace notar a pesar de la distancia. Desde Mazatlán, Sinaloa, hoy llegaron a Guadalajara los esposos María Helina y Pepe. Ver el partido de ida del Atlas era el objetivo, pero el plus fue visitar las tortas que tanta fama han cobrado a nivel nacional y ante este histórico momento la foto de ambos frente al local de comida no podía faltar, mucho menos una bolsa cargada con una gigantesca y sabrosa torta.

Pepe y María Helina llegaron desde Mazatlán, Sinaloa, a probar las tortas Lokas de Don Chava por recomendación de su hijo, también aficionado del Atlas. Foto: Carolina Solís

En una banca, también estaba Ángeles Valdivia degustando una enorme torta. Ella llegó del municipio Zacoalco de Torres, Jalisco, y como buena atlista quiso acudir al local de Don Chava para previo al partido compartir la emoción y el nerviosismo que implica un posible nuevo campeonato.

A unos paso estaba Edson Torres, quien aunque es de Guadalajara confesó es la primera vez que prueba de las tortas. Compartió a DEBATE que fue la fama que ha cobrado Don Chava, tanto por las tortas que regaló en el anterior campeonato del Atlas como por la tragedia que vivió el 31 de marzo, lo que lo hizo llegar hasta el local. Y la visita valió la pena. "Muy buenas, excelentes. Las recomiendo", exclamó.

Pero la fama del vendedor de comida rápida no culmina ahí. De pronto una guitarra empieza a sonar. Es don Ignacio Padilla, quien viajó desde San Gaspar de las Flores hasta el Mercado San Juan de Dios para entonar la porra que, dice, ha compuesto para Don Chava y el Atlas.

Ignacio Padilla, vecino de San Gaspar de las Flores, canta porra que le compuso a Don Chava y al Atlas. Foto: Carolina Solís

"Venimos a las Tortas Lokas a conocer a Don Chava

Chiquitibum a la zin bomba, chiquitibum a la zin bomba, chiquitibum a la zin bomba

Don Chava, Don Chava, Don Chava ra ra ra

...

Chiquitibum a la zin bomba, chiquitibum a la zin bomba

Venimos hasta el estadio a ver ganar al campeón (2)

hiquitibum a la zin bomba, chiquitibum a la zin bomba, chiquitibum a la zin bomba

Atlas, Atlas, Atlas, ra ra raaaa"

Con tortas para todos, agradece Don Chava

Ante tanta muestra de cariño que le hacen sus comensales y compañeros de pasión y sufrimiento por el Atlas, Don Chava dice que es justo la perseverancia del equipo y la fe de la afición lo que le ha motivado para levantarse de los momentos complicados que ha tenido en su vida. Como agradecimiento, hoy de nueva cuenta da lo que está en sus manos.

"Nos impulsa a los rojinegros de corazón a compartir con la gente, compartir los colores, compartir el entusiasmo y por qué no, compartir en mi caso la comida que yo les voy a ofrecer... lo estoy haciendo de todo corazón", exclama mientras pone su mano en el pecho.

Finalmente, Don Chava invita a la población en general a recorrer el Mercado de San Juan de Dios, pues dice "La mejor forma de apoyarnos es venir al mercado, es consumir en el mercado".

Largas filas de comensales se pueden ver en el local de las Tortas Lokas que don Chava ha improvisado en el patio central del Mercardo San Juan de Dios; espera pronto restauren su local que se vio dañado en el incendio del pasado mes de marzo. Foto: Carolina Solís

De ganar el Atlas la final del futbol mexicano el próximo domingo 29 de mayo, la entrega de las 300 tortas lokas gratuitas iniciará en punto de las 8:00 de la mañana del lunes 30 en el patio central del Mercado San Juan de Dios.

A la afición Don Chava les envío dos mensajes: el único requisito será portar su playera rojinegra y el otro fue "Como dijo Matías: '¡Apaláncate! Que de esto no hay todos los días'".