Entre reclamos contra MORENA, Enrique Alfaro acepta eliminar 20 videos señalados por IEPC

Guadalajara, Jalisco.- "Hemos dado la instrucción para que se bajen estos videos" anunció hoy Enrique Alfaro Ramírez luego de recibir una notificación por parte del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Jalisco de que estos podrían contener propaganda política a favor del partido Movimiento Ciudadano.

El anuncio del gobernador de Jalisco llegó junto con una serie de reclamos emitidos en contra de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido político que interpuso la queja ante el Instituto.

"Aquí no se hacen ruedas de prensa todos los días para hablar de partidos, de candidatos, de encuestas, eso sucede en otro lado", reclamó Enrique Alfaro en un video que difundió hoy en sus redes sociales.

Fue el pasado domingo, mediante una la trigésima séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Jalisco que se anunció que el gobernador emecista debería eliminar de su cuenta de Twitter un total de 20 videos que grabó durante una gira de trabajo que realizó el 15 de abril por la zona Altos de Jalisco.

En los videos, Enrique Alfaro habla sobre algunas obras y trabajos a realizar en diversos sitios de los municipios de Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe y San Juan de los Lagos y ante ello emitió la petición de dar de baja las grabaciones.

Dichas publicaciones no fueron del agrado de MORENA por lo que interpusieron una queja ante el IEPC.

A continuación, te dejamos unos de los videos señalados.

Al respecto, Enrique Alfaro señaló hoy que en ninguno de los videos que subió a sus redes sociales interfiere con el proceso electoral que vive actualmente México.

"He cuidado especialmente la manera en cómo realizo las giras de trabajo por nuestro estado... he cuidado que no se evoquen a personas y que no se contrate ningún tipo de publicidad y a lo único a lo que me he dedicado es a supervisar cómo van los trabajos en distintos frentes de la agendad pública"