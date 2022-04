Entregarán resultados sobre estrategia de saneamiento del Río Santiago, afirma Alfaro

También importante mencionar, que hace tan solo un par de semanas, especialistas de la Universidad de Guadalajara , denunciaban que se han tornado más estrictas las exigencias de sanidad para las empresas que vierten sus desechos en el río, sin embargo, no aumentan la vigilancia o se emiten sanciones a quienes incumplen.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.