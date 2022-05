¿Eres activista o periodista? Inicia jornada de pláticas hacia el Premio Jalisco de Periodismo 2022

Guadalajara, Jalisco.- Con la experiencia de cómo el periodismo la condujo hacia el activismo social, es que María Antonieta Flores Astorga, comunicadora en Jalisco, inauguró la primera jornada de charlas para la promoción del Premio Jalisco de Periodismo 2022 en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Antonieta Flores, ganadora del premio a la trayectoria periodística “El Despertador Americano 2021”, el cual forma parte del premio al gremio, relató cómo su mismo trabajo en medios la llevó a ser activista por las mujeres y niños víctimas de trata de personas en la entidad.

En el Centro Universitario de la Ciénega (Cuciénega), la escritora, productora y conductora de televisión, compartió su experiencia ante los alumnos de la comunidad estudiantil en la región jalisciense.

“Yo no decidí decir soy una activista. Me demeritaban mucho porque me decían: Tú, ¿qué eres? ¿Eres activista o periodista?, tienes que poner límites, pero yo les decía que los limites te los pones tú, lo único que estoy haciendo es denunciar como cualquier ciudadana, y es nuestra obligación hacerlo”, compartió.

María Antonieta ha plasmado sus investigaciones periodísticas sobre la trata de niños y el abuso infantil en México en diversos reportajes de alcance nacional y en dos libros: Carriolas vacías, Tráfico de niños en México (2012) y Niños a la carta (2017), donde tuvo sus primeros acercamientos al activismo.

“Y no es que yo dijera vamos mujeres a manifestarnos, sino que simplemente hubo un momento donde sí organice mujeres porque les habían quitado a sus hijos y traían la misma historia, les arrebataban a sus hijos y las acusaban de abandono, y luego los niños ya estaban en manos de extranjeros”. “Si eso es activismo, pues sí soy activista”, señaló.

La productora y conductora del programa televisivo “Para tomarlo en cuenta” del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, también dio algunos datos del peligro que existe al ejercer periodismo en el país, como que del año 1992 a 2021, 139 periodistas han sido asesinados en México, y que, de acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas, se asesina a uno cada seis semanas.

“En una ciudad democrática se debe buscar la mejora de todos. (…) La palabra cuenta y es muy importante, no podemos permitir que no se hable porque eso causa muchísimos estragos”, subrayó.

Asimismo, la periodista mencionó las grandes satisfacciones que le ha traído la profesión: “Si ustedes buscan hacer un servicio más allá de lo que te imponen, creo que el periodismo te abre totalmente los ojos al mundo y puedes estar donde sea y hacer una investigación donde quiera que estés porque siempre hay algo que contar”.

En la conferencia también estuvieron presentes el coordinador de la Licenciatura en Periodismo, licenciado Marcelo Javier Ramírez Herrera, y el doctor Edgar Eloy Torres Orozco, Rector del CUCiénega, quien recibió a la periodista y enfatizó la importancia de hacer estas actividades con los estudiantes del centro para enriquecer sus habilidades.