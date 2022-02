"Eres un héroe": dan el último adiós a Eduardo, adolescente asesinado en Jalisco tras proteger a sus hermanos

Tlajomulco.- Familiares y amigos dieron el último adiós a Eduardo Salomón, el adolescente que fue asesinado en Jalisco tras ser secuestrado en su casa después de resguardar a sus hermanitos.

A las 12:00 horas del martes 8 de febrero de 2022 se llevó a cabo la misa de cuerpo presente para despedir a Eduardo en el templo de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco.

"Que el señor cuide eternamente de Eduardo Salomón, el cual protegió a sus hermanos", mencionó el sacerdote al final de la ceremonia, recordando el acto heroico del adolescente de 16 años antes de ser privado de la libertad.

Vestidos de blanco y con globos, los asistentes recordaron a Eduardo como alguien noble y con muchos amigos en su cuadra. "Tenía 16 años, pero era como un niño de 10 años, era inocente, no debía nada", comentó Leonardo, su amigo.

"Jamás voy a olvidar los momentos que viví contigo, más que un amigo, eres un héroe, un hermano", comentó Luis, uno de los mejores amigos de Lalo.

La familia de Eduardo agradeció a todas las personas que ayudaron a compartir la fotografía del adolescente cuando estuvo desaparecido, pidiendo las autoridades ayuden a las familias de desaparecidos a encontrar a los suyos.

"Gracias porque esto terminó. No como quisiéramos, pero encontramos a nuestro hijo. Hay muchos padres que aún no los encuentran, que no encuentran a su padre, que no encuentran a su hijo, a su hermano. Pido a Dios, pido al gobierno, a las autoridades que así como nos ayudaron los ayuden a ellos", expresó.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Eduardo Salomón. Foto: Especial

Tras la misa de cuerpo presente, la familia y amistades de Lalo realizaron el cortejo fúnebre en el que acompañaron al menor hasta su última morada en el cementerio municipal ubicado en Unión del Cuatro, en Tlajomulco.

Los hechos

Fue el pasado viernes 4 de febrero cuando tres hombres irrumpieron en el domicilio de Eduardo y su familia en la colonia Hacienda de los Fresnos II, donde privaron de su libertad al menor de 16 años.

Antes de ser secuestrado, Lalo alcanzó a resguardar a sus hermanitos en el baño y llamó por teléfono a su papá para pedirle ayuda.

"Me come el corazón porque no dejo de escuchar: 'ayúdame, papá'", recuerda el padre de Eduardo al borde de las lágrimas.

El menor fue agredido y subido a una camioneta por la fuerza, luego no se supo más de él. Al día siguiente, familiares y amigos se manifestaron para exigir su liberación.

Lamentablemente, el domingo 6 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida de Eduardo Salomón con huellas de violencia en calles de la colonia Centro de Tlajomulco.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que hay una persona detenida por el asesinato del adolescente gracias a la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que avanza para dar con todos los autores materiales e intelectuales del crimen.

"Desde muy temprano estoy con el fiscal del Estado revisando el caso de Eduardo Salomón, un joven que fue privado de su libertad y asesinado cobardemente hace unos días; tengo una buena noticia, ya tenemos al primer detenido y vamos a continuar la investigación", declaró el gobernador de Jalisco a través de Twitter.