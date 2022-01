Esperan por horas y hasta días para hacerse una prueba contra el Covid-19 en IMSS de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco.- Decenas de personas haciendo fila, a la espera por horas e incluso días, es lo que se registra en diversas clínicas del IMSS, quienes acuden en busca de pruebas por coronavirus.

Grupo REFORMA constató los problemas a los que se enfrentan derechohabientes en la Unidad Médica Familiar 51, en la zona de La Normal, en Guadalajara, y en la 171 de Las Águilas, en Zapopan.

En la 51 las filas se hacen afuera, por lo que quienes podrían tener Covid-19 están bajo los rayos del Sol, sentados en el suelo o recargados en los muros, mientras el paso de los derechohabientes para su análisis es a cuentagotas.

El acceso al hospital es restringido para evitar tumultos, pero en las filas nadie vigila que se cumpla la sana distancia ni el correcto uso del cubrebocas.

Ayer, en ese lugar, Martha estuvo por segundo día consecutivo a la espera de poder ingresar al Módulo de Atención Respiratoria; ante la impotencia de no ser atendida, pidió hablar con algún directivo.

En la clínica 171, para la espera, el IMSS colocó alrededor de 30 sillas bajo un toldo para las personas más próximas en acceder a la prueba; el resto, que es la mayoría, se distribuye en la explanada y en los alrededores, generando aglomeración.

En esas condiciones esperan adultos mayores, personas sospechosas de contagio y aquellos que ya contrajeron el virus, pero con la esperanza de haberlo superado; requieren de la prueba para volver a sus trabajos, lo cual genera temor entre quienes esperan.

"Me vine para acá (al IMSS) porque en la UdeG está imposible, están dando citas hasta la siguiente semana y a mí ya no me sirven, aquí las dan pronto, pero el problema es esperar tanto tiempo aquí con personas que seguramente están contagiadas, es el riesgo", comentó Rocío Amador, quien esperaba en la fila desde las 6:00 horas de ayer.

Por su parte, Estefanía Hernández llevaba dos días esperando ser atendida en esa clínica; el martes tuvo el turno 202 y la jornada terminó en el 191. Ayer tenía el 95, y a tres horas de que llegó, iban en la ficha 20.