Esperanza y Angustia: Realizan misa frente a la Semefo por personas no identificadas y desaparecidas en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - “En memoria de los cuerpos que están aquí y no han sido identificados”. La misa comenzó al mediodía. Dentro del edificio azul con blanco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Guadalajara, Jalisco, están los cuerpos de personas que no volvieron con su familia porque nadie sabe quiénes son. El Día de Muertos, la eucaristía es para ellos, el letrero escrito a mano pegado en el árbol lo reafirma.

La música solemne de cinco mujeres guitarristas, llega a los oídos de los familiares de personas desaparecidas presentes. Cada uno de ellos con fotografías pegadas en el pecho, ya sea como camiseta o con papel. Son los seres queridos que no encuentran.

Por ellos, por Edgar, Omar, Javier Pedro, José Luis, Jomeli, por las otras historias, son las oraciones. Porque podrían estar adentro del forense, pero no lo saben y la esperanza se convirtió en la angustia de orar porque aparezcan y en Día de Muertos que vuelven los que se fueron, que vuelvan.

“Hoy es día de los muertos en memoria de todos los que están aquí enfrente de todos los cuerpos que nadie reza por ellos que nadie sabe quiénes son y como pudieran ser nuestros nos dimos a la tarea de rezar por todos”, expresó María Guadalupe, mamá de José Luis, desaparecido en 2011 y coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).

Mi hijo desapareció

Izquierda a derecha superior: Yomeli. Javier. Pedro. Inferior: Edgar. José y Omar.

-Mi hijo desapareció apenas el domingo. Un comando armado entró a mi casa, lo golpeó y lo dejó inconsciente para después subirlo a una camioneta-. Verónica lleva dos días buscando a Edgar Alberto Flores, de 16 años. Defendió a su primo de un problema, ella considera que puede ser la razón de su desaparición.

“Yo lo que necesito saber es de mi hijo, porque no sé nada y la angustia me está matando… entre más días pasen más me angustió porque no sé qué le estarán haciendo, qué le estará pasando a mi hijo”. A Verónica se le va la voz y al mostrar la fotografía pequeña de su hijo, tiembla aguantando el llanto.

A lado de la misa está el altar con imágenes de quienes faltan pero que en realidad no se sabe si están vivos o muertos. Mientras el sacerdote recalca que la fe cristiana recae no en saber cuándo o dónde se deja de vivir, sino en estar preparados para ello.

Yolanda en la misa pide por volver a saber de Pedro. Él desapareció el seis de agosto del 2020. Era panadero y hacía birote salado, pero decidió cambiar de trabajo y dedicarse a hacer masetas, pero a los tres días que inició en su nuevo oficio, hombres llegaron y se llevaron al hijo del dueño, a Joel y a otra persona más. Desde entonces ni su mamá ni sus dos hijos disfrutan de su alegría.

“Cuando ya los encontraste o sabes dónde está, vas al panteón, los ves, les lloras, pero nosotros que no los hemos encontrado ni cómo, la verdad yo como mamá no sé si muerto o si vivo, pero con mucho dolor”, describe la mamá de Pedro Joel García Reyes.

Jomeli Elizabeth Godiva Miranda tiene 23 años y desapareció el pasado 17 de junio. Tiene dos pequeñas y su mamá la recuerda noble, de buen corazón, pero conoció a gente mala, como la mujer que se volvió su amiga y se la llevó y desde entonces nadie sabe de ella.

“Es angustiante y desesperante. No tienen dónde ir a llorar. Las personas con familiares muertos, termina su angustia, el dolor sigue, pero su angustia termina ahí. Los días pasan y es muy triste”, relata la mamá de Elizabeth para DEBATE y quien pide el anonimato.

“Esto no es vida, porque no sabemos dónde están, cómo están, qué les hacen, qué no les hacen. Esto no es vivir, porque vivimos siempre con la incertidumbre de saber qué les pasa, si están bien y están mal. Lo único que le pedimos a Dios es tener noticias pronto para poder tener paz”, Alma, mamá de Omar. Desapareció el 15 de agosto del 2020. Era amiguero y noble. Jugaba futbol.

Javier Delgado desapareció en El Salto, Jalisco, hace un año y dos meses, recuerda doña Elena, de las mujeres más grandes que están en el colectivo. Extraña a su hijo, él tiene problemas con reumatoides y le donaron un riñón. Era buena gente y su familia le piden a Dios que lo devuelvan y que quienes pudieron hacerle daño, tengan bendiciones, que nada malo les pase.

Tienen fe pero se sienten solos por parte de las autoridades. A todos sienten que la Fiscalía del Estado de Jalisco los ha dejado solos en sus casos. A algunas madres incluso ellos les preguntan si “saben algo nuevo”. Pero con la fe y unidas como colectivo, se apoyan en la espera de volver a ver a sus seres queridos.

“Nos ayuda a consolarnos a agarrarnos de la mano de Dios nos va a llevar a buenos puertos. Nosotros tenemos esperanza”, culmina María Guadalupe, quien ya lleva diez años esperando volver a ver a José Luis. Es más precavida, sabe guiarse de protocolos de seguridad y pide que cualquier duda se acerquen directamente al módulo de atención afuera de la Semefo de Guadalajara.

La misa termina, conviven con tostadas y agua de Jamaica. Entre familiares se abrazan, aunque son pocos por los cuidados sanitarios de las épocas del Covid-19. Se persignan frente al altar, al final de la oración y siguen buscando ayuda para saber de sus hijos. La angustia no termina.