“Espero que el gobernador empiece a disfrutar cada segundo de su gubernatura”: Villanueva a Alfaro

"Si me gritan me voy" Alfaro a madres de desaparecidos en Jalisco

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.