¿Estafadora de…Only Fans? Modelo roba un Corvette de más de un millón de pesos a un tapatío

Guadalajara, Jalisco.- Roba, un Corvette Z06 con valor de un millón 300 mil pesos, una modelo de Only Fans a un tapatío mediante supuesto fraude ocurrido en la Ciudad de México, exhiben caso en redes sociales y se vuelve viral, aunque el supuesto robo ocurrió en 2020.

En la historia relatada por un periodista, amigo del afectado, se cuenta que la mujer se hizo pasar por una persona adinerada y le proporcionó el nombre falso de Karla Karen García Manjarrez y que vivía en la alcaldía Alvaro Obregón, de la capital del país.

En redes sociales se dió a conocer la identidad de la supuesta modelo que supuestamente estafó al hombre procedente de Jalisco, haciéndole creer que había realizado una transferencia por el acuerdo de venta de costoso automóvil, sin embargo, no lo había hecho.

Al percatarse de que la transferencia no se había realizado el hombre buscó a la mujer, quien según sus redes sociales, es modelo de Only Fans, para pedirle una explicación, sin embargo, no respondió.

Por ello, el jaliscience levantó la denuncia ante las Fiscalías de Jalisco y de la Ciudad de México, pero es fecha que no encuentran a la supuesta estafadora, por lo que comenzaron con la campaña en redes sociales, para exhibirla y solicitar apoyo para su reconocimiento y denuncia ante la justicia.

Lee más: Tras muertes por estética, piden cirujanos se legisle en Jalisco

Lo peculiar del caso, hace recordar también los actos ocurridos por el llamado “estafador de Tinder”, quien enamoraba mujeres para después embarcarse con fuertes cantidades de dinero que ellas pedían en los bancos para poder “ayudar” a quien fingía ser su novio.