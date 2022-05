Están graves los dos bebés con sospecha de hepatitis aguda infantil, que se atienden en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Los dos bebés que son atendidos en hospitales de Jalisco con sospecha de hepatitis de origen desconocido están graves.

"Su estado es reservado, todos los días vemos la evolución de los menores. Están delicados", refirió la directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Gabriela Mena.

Uno de los niños, un bebé de 4 meses, es originario de Nayarit y fue trasladado al IMSS debido los síntomas que presentaba como diarrea con sangre y vómito. La otra menor es una niña de Zapotlán El Grande, de 1 año 3 meses.

A ambos les hicieron pruebas para ver el origen de la hepatitis, pero dieron negativo a los virus A, B, C y D. Se enviaron las muestras al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, para que descarte el resto de variantes, como la E u otros virus intestinales o respiratorios.

Debido a que no es una enfermedad que se dé en brote, no hay ningún cerco sanitario en Zapotlán El Grande, sin embargo, se mantiene una vigilancia epidemiológica en todo el Estado, pues no se descartan otros casos.

"Hay una vigilancia activa (...) quiere decir que probablemente se puedan seguir notificando más casos que podrán entrar al primer proceso de investigación de las hepatitis más comunes y algunos continuarán el curso de caso sospechoso", indicó Mena.

Al cuestionarle si los niños requieren ya un trasplante de hígado, puesto que una de las alertas que ha encendido esta enfermedad es su gravedad, se negó a dar información argumentando que hoy habrá rueda de prensa para exponer cada caso en particular.

En Estados Unidos ya se reportó la muerte de una decena de niños a causa de esta enfermedad, además de que 20 han requerido un trasplante de hígado. En México, un pequeño de 3 años sospechoso de hepatitis de origen desconocido, murió el 19 de mayo.