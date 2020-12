Guadalajara, Jalisco.- Con el compromiso de ser un buen ejemplo ante la sociedad, de cumplir con la promesa de apoyar a los niños que han quedado huérfanos, de no volver a beber bebidas embriagantes y la esperanza de retomar su carrera deportiva es como anoche recobró su libertad el futbolista Joao Maleck tras casi 18 meses de estar en el penal de Puente Grande, Jalisco, por los homicidios que cometió en contra de una pareja de recién casados.

María Fernanda Peña Álvarez-Ugena y Alejandro Castro Martínez circulaban en junio del 2019 por las vialidades de Zapopan, Jalisco, cuando de manera intempestiva fueron arroyados por el vehículo deportivo que era conducido por el futbolista del equipo de Santos Laguna.

Tras el percance, la pareja de recién casados perdió la vida, hecho por el cual Joao Maleck recibió una sentencia de tres años y ocho meses de prisión, así como la obligatoriedad de pagar cerca de 3 millones de pesos como reparación del daño a las familias de la pareja fallecida.

Anoche, tras recobrar su libertad sus primeras declaraciones dadas a las afueras del penal de Puente Grande, ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco fueron: "No tengo palabras para describir este momento que sin duda fue muy especial para mí, muy esperado por mi familia. Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias afectadas".

Dijo el futbolista de 21 años, quien añadió que en ese momento lo que más deseaba era estar con su familia y con toda la gente le brindó su apoyo mientras él estuvo en prisión. También, aprovechó los micrófonos de la prensa local para emitir un mensaje a la sociedad.

"A toda la gente decirle que yo entré siendo un Joao Maleck y salí siendo otro deportivamente y lo que más me importa a mi es que salí siendo un mejor ser humano... He aprendido muchísimo dentro, estoy muy arrepentido de lo que pasó, ahora tengo más responsabilidad con la sociedad, con las familias y sin duda salgo más motivado que nunca. Dios me dio una segunda oportunidad", expresó.

Ante las interrogantes de la prensa sobre si volverá a embriagarse, el futbolista exclamó "es obvio que no" y dijo ser consciente que es un ejemplo ante toda la sociedad. Asimismo, confesó que esta experiencia le ha hecho un hombre "mucho más responsable, muy maduro...Me ha dolido muchísimo la verdad, me ha costado mucho, pero me ha ayudado a mejorar como persona", explicó.

Al ser cuestionado sobre qué les dice a las familias de María Fernanda y Alejandro Castro, el hijo de Diana Robles, quien lo apoyó en todo momento, señaló que entiende todo el dolor que les ha causado, de nueva cuenta ofreció una disculpa y refrendó su compromiso de apoyar en todo a los niños que hoy han quedado huérfanos de padre.

"El día de mañana, lo que sea, cuenta con mi apoyo, y siempre lo va a hacer, también a los niños que se vieron afectados... "¡Me sostengo! Lo que dije no fue para salir de ahí, sino que es de corazón y sin duda es por lo que estoy más motivado que nunca, porque tengo más compromisos"

Puntualizó el futbolista, quien hoy tendrá que volver al penal para revisar con el juez las medidas cautelare que se le impondrán tras conseguir su libertad, la cuales serán definitivas para establecer su futuro en el medio deportivo.

"Hablando del tema futbolístico tengo planes, sería lo primero que vería... Tenemos ahí algo, pero todavía faltan definir muchos detalles, yo tuve la oportunidad de prepararme, de entrenar, salgo bien físicamente y con mucha motivación" ... Club Santos "Mi contrato sigue vigente, aún tengo un compromiso con ellos, pero ya veremos qué es lo que viene".

Declaró.

Finalmente, el futbolista dijo que a las 6:00 de la tarde de este miércoles 16 de diciembre ofrecerá una rueda de prensa en donde dará a conocer más pormenores sobre su situación legal y futuro futbolístico.