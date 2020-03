Este 9 de marzo, Guadalajara extraño el candor de la mujer

Guadalajara, Jalisco.- En la Perla Tapatía, hoy las jacarandas combinaron más que nunca pero no hubo olor a mujer. Las pocas mujeres que salieron a las calles, asistieron al trabajo o acudieron a comercios buscaron portar alguna prenda o accesorio en tono morado, pero pese a la presencia de estas la usencia del resto se notó al vagar por las calles de la capital jalisciense.

Durante el recorrido que realizó el DEBATE, a la hora de la comida, se entrevistó a personas con diferentes oficios, pero todos compartieron la misma visión: la violencia en México debe de parar y no solo en beneficio de las mujeres, sino por el bien de la población en general.

Con el fin de mostrar lo más genuinamente posible la realidad de las personas entrevistadas, a continuación te dejamos las preguntas que se hicieron las y respuestas que se obtuvieron durante esta dinámica, tando de 3 hombres como de 7 mujeres (hubo quienes prefirieron mantener su identidad en el anonimato).

1.- Lidia Guadalupe García

Trabaja en una maquiladora de moldeo de plástico y fue entrevistada cuando salió a comer; portaba playera morada.

¿Cuál es su postura ante este día de Paro Nacional de mujeres?

La verdad sí hay muchas injusticias a nivel nacional tanto para las mujeres como para hombres, niños y demás, pero sí (falta) un apoyo un poco más del lado de la mujer porque todavía no se creen lo que valen, lo que pueden hacer y lo qué pueden llegar a hacer las mujeres por el país y la familia y hay veces que se quedan enfrascadas y es muy importante que se valoren a sí mismas

¿Por qué acudió a trabajar hoy?

Por la responsabilidad. Así como uno también tiene que apoyar también debemos ser responsable de los compromisos que uno tiene en el empleo en donde uno está trabajando

Así lucieron hoy las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Guadalajara. Foto: Cortesía

¿Su empresa no les permitió faltar hoy?

No. Nos dieron unas pláticas de concientización. En la empresa en donde trabajo casi el 95 por ciento son mujeres y casi todas fuimos, pero en general en la población si se ve una merma bastante de la actividad de la mujer

¿Hay algún mensaje que quiera emitir de manera general?

Como sociedad tenemos que seguir participando bien, porque me di cuenta que en varias manifestaciones se dieron algunos brotes de violencia y nadamás concientizarnos y hacerlo de buena manera.

2.- Anónimo

Es encargado de producción en la empresa Coca Cola y se le entrevistó cuando comía en un local de tacos.

¿Cómo les fue hoy en la empresa con el Paro Nacional?

En la planta donde yo trabajo tenemos a unas 70 mujeres trabajando, pero se les dio la facilidad de que no fueran a trabajar ahora.

¿Y les respetan su salario?

Sí, todo.

Así lucieron hoy algunas de las oficianas de Guadalajara en las que trabajan mujeres. Foto: Cortesía

Y el área de producción ¿cómo se siente sin ellas?

Cubrimos con tiempo extra todas sus vacantes y en la tarde, yo soy el que programo y planeo la producción, y planeé el paro de dos líneas para ese personal mandarlo al primer turno para poder cubrir las vacantes, ya lo que no se pueda cubrir ya será con horas extras. ¡Agarraron su puente! (dice sonriendo). De hecho, mi hija fue a trabajar con playera morada.

¿Sí apoya este Paro Nacional o cree que haya mejores formas de realizar este tipo de protesta?

Sí apoyo, ¡definitivamente! Aun cuando hay vandalismo que desvirtúan, pero definitivamente estoy de acuerdo, por nuestra sociedad, a ver si logramos alguna mejora. Yo tengo dos hijas, siempre les digo 'me avisas cuando ya llegaste, cuando salgas de allá, aun cuando estén en su trabajo estar al pendiente... Te dejo porque ya me tengo que ir (dice al terminar su comida).

3.- Edgar Osvaldo Tello

Trabaja en el área de atención al cliente en AT&T y fue entrevistado mientras comía con un grupo de compañeros de su trabajo; portaba una playera morada.

¿Se vistió de morado por casualidad o porqué esté apoyando el Paro Nacional?

Por el Paro Nacional.

¿Por qué lo apoya?

Porque las mujeres son las más importantes del planeta, por ellas estamos aquí. La mujer es muy importante en general. Para mi es el ser más importante.

¿Su familia está integrada por muchas mujeres?

Tenía una hermana que falleció, en paz descanse y está mi mamá y mi esposa, que son las que me rodean.

¿Cómo busca que sea su trato a una mujer?

Simplemente no dañarlas verbalmente con cosas que le puedan ocasionar algún daño emocionalmente, tratarlas bien.

En su empresa ¿se sintió el Paro Nacional?

Sí se siente el paro nacional. De hecho, no hay ahorita ninguna trabajando en AT&T, les dieron el día.

Al voltear y ver que no hay mujeres ¿Cómo se siente?

Se siente algo raro e incómodo a la vez. La verdad, ¡sí hacen falta! (ríe).

4.- Jazmín Gutiérrez

Fue entrevistada mientras comía junto a su jefa; ambas son parte del equipo de una comercializadora de productos de limpieza y las dos portaban playera morada.

¿Por qué acudiste hoy a trabajar?

Teníamos algunos pendientes qué realizar, pero de todas formas ayer fuimos a la marcha y hoy no estamos contestando teléfonos, sólo estamos haciendo cuestiones administrativas.

¿Por qué portar hoy una playera morada?

Creo que ya estamos muy hartos de todo lo que está pasando en México, lo común y la brutalidad, los feminicidios y la violencia en general. Es un movimiento que comenzaron las mujeres pero que necesitamos el apoyo de todos para que esto realmente pueda realmente cambiar y generar un impacto en la sociedad. Estoy a favor y vengo a apoyar de la manera que puedo.

¿Qué opinas de las críticas generalizadas sobre que la marcha de ayer era pro-aborto?

Siempre va haber grupos de choque, siempre va haber gente que quiera minimizar el impacto, que quiera desprestigiar. Yo estuve ayer y fue una marcha ¡muy pacífica! Vi muchas familias, hombres, mujeres, mascotas, niños, niñas, de todo. Yo ví mucho apoyo, mucha unión. No se debería de manchar este buen movimiento que hubo, porque fueron muy pocos, esas minorías, que quisieron manchar esta marcha, pero todas las demás voces que alzaron el puño, personas que alzaron la voz, eso debería tener más impacto que esas cuestiones que están sacando en las noticias.

¿Por qué acudiste a la marcha? ¿Por quién protestaste?

Yo en mi caso no he sido violentada, sí conozco gente que lo ha sido y sobre todo ser empática con tantas mujeres que lo han sido y que quizá no han tenido ese apoyo. Sobre todo, es indignante que diariamente que diario se escucha algún feminicidio, violencia hacia la mujer y violencia en general. Voy por todas esas que ya tal vez no pueden levantar la voz y para que a nosotros y las generaciones que vengan nos vaya mejor.

¿Tienes hijas?

No

¿Tienes hijos?

No

¿Planeas tener?

Por el momento No.

¿Por qué no?

Ahorita, creo que el mundo está un poquito descontrolado y hay que tener mucha responsabilidad cuando quieras tener un hijo. Que estés seguro, que tengas los medios económicos y que estés equilibrado en tu vida para dar vida a alguien más y traerlo a este mundo y a educarlo, porque eso es lo que requerimos: educación y mucha cultura para que no se vuelva a repetir este tipo de violencia.

¿Algún mensaje que quieras emitir?

Que todos se unan porque esto no es una guerra de mujeres contra hombres, de hombres contra mujeres, es simplemente un apoyo que comenzaron las mujeres que se ha soportado por más personas, que todos tengan empatía. Todos venimos de una mujer, todos venimos de una mujer que amamos.

Creo que deberían de ser más estrictas las leyes y comenzar a no ver esto normal, no decir le pasó esto porque se lo buscó, le pasó esto porque no eligió bien a su pareja. ¡No, eso no". Nadie tiene el derecho de violentar a nadie.

5.- Magdalena Martínez

Es casada, tiene dos hijos (hombre y mujer) y está orgullosa de ser la fundadora de una empresa comercializadora de productos de limpieza; portaba una playera morada.

¿Por qué decidió unir a su empresa a este Paro Nacional?

Me uno a esta marcha y a este movimiento porque se me hace injusto que tantas mujeres estén pasando por algo tan grave y que nadie las apoye (llora al instante). Esas mujeres que son violentadas, asesinadas.

No ha sido nada en particular en mi paco, pero vez la sociedad que se hace indiferente a toda esa gente que está sufriendo. Esas madres que pierden a sus hijos, yo perdí a un hijo en un accidente, entonces sé lo que se siente perder un hijo. Ahorita es en general, niños, niñas y no es que estemos en contra de los hombres, porque no todos son malos, ¡hay hombres buenos!

¿Por qué acudió a trabajar hoy?

Yo soy dueña de la empresa y solamente fuimos a sacar cosas administrativas, es simplemente un poco de unión a estas mujeres, estamos con ellas, tratando de poner un granito de arena y que se vea que el mundo sin mujeres no es nada fácil.

¿Cuántas mujeres tiene trabajando en su empresa?

Somos tres mujeres y dos hombres y te puedo decir ¡CON TODO EL ORGULLO! que esas tres mujeres sacamos a esa empresa adelante y ahorita vamos encaminadas a crecer más y somos estas tres mujeres que hemos sacado la empresa adelante.

¿Qué consejo les da a esas mujeres que aún tienen miedo emprender?

Que tengan mucha paciencia, que sigan dando su mejor esfuerzo y que sean honradas, porque muchas veces te piden dinero para ayudarte a llegar a algunas empresas y no hay necesidad de eso. Así como somos de luchonas, guerreras y honradas con eso se puede, nadamás hay que meterle todas las ganas.

¿Cómo se cría a un hombre ...

¡Y a una mujer! (agrega ella al instante) ¡Se crían por igual! A mi hijo yo lo enseñé a tender su cama, lavar los trastes, a barrer, igual que mi hija. No había ninguna diferencia. Ese es el gran problema que tenemos ahorita, creo que lo que está pasando en gran parte es por las mamás que les dicen a sus hijos ¡no deja que atienda tú hermana, tú no hagas eso, tú no tienes por qué llorar, porque los papás se meten mucho en eso.

¿Qué les dice a esas mujeres que aún no se atreven a contar su realidad?

Que levanten la voz, que no están solas. Si el presidente nos está quitando tantas cosas como guarderías, beneficios a la gente adulta, no están solas. Hay mujeres que podemos cooperar a lo mejor dándoles trabajo, solicitándolas en algo que nosotras podamos compartir con ellas, que no se queden calladas, sobre todo, que levanten la voz.

6.- Gustavo Adolfo Abarca Casillas

Él es encargado de atención a medios del ITESO. El periódico El DEBATE acudió a él para conocer el panorama que había en la casa de estudios y aprovechando la charla se le entrevistó sobre su postura ante el Paro Nacional.

En lo que se ha visto el día de hoy, de acuerdo a lo que nos ha reportado la dirección de servicios escolares no vino aproximadamente el 90% de alumnas mujeres. En cuanto al personal, la cifra es similar, 90% del personal femenino se ausentó.

¿Cómo se siente hoy el ITESO con toda esta ausencia de mujeres?

Hoy en la mañana, una de las actividades fue un conversatorio sobre eso, en donde participamos varones y sí hay muchos sentimientos, el tono de valorar, mucho trabajo interno de cada uno, creo que cada quien tiene una percepción diferente, pero por lo que se ha escuchado sí hay cierta esperanza de que puedan venir tiempos mejores.

¿Cree que el apoyo que las cadenas grandes están dando a las mujeres se refleje en demás comercios pequeños?

Hoy es una buena oportunidad para reflexionar sobre el rol de la mujer y hay que esperar a ver como pinta (en otros sectores sociales).

"Y entender que: Ser valiente en un mundo de hombres es ser mujer" se lee en una de las pancartas que se colocaron en el muro de la Plaza de la Memoria, del ITESO. Foto: Carolina Solís

Platíqueme su caso ¿Por qué decidió vestirse de morado el día de hoy?

Porque siempre en mi vida he tenido una relación muy cercana con las mujeres, creo también es algo que tiene que ver con los orígenes norteños de mi familia.

¿De dónde es?

De Los Mochis, Sinaloa. Mi mamá es de ahí.

Hay mucha gente cree que en el norte la gente es más machista.

Fíjate que en mi caso ¡no! Creo que eso fue lo que nos separó mucho del machismo. Mi abuelo, en ese sentido, fue un hombre adelantadísimo a su época, porque su prioridad era que estudiaran las mujeres. Sus hijas mujeres tenían que estudiar ¡sí o sí!

¿Cree que la educación que inicia en casa sea un parteaguas en el contexto que está viviendo el país?

La educación parte de casa y esta educación en temas de género parte desde casa. Mi mamá es de allá (Los Mochis, Sinaloa) y mi papá de acá (Guadalajara, Jalisco) y siempre era muy marcada la (igualdad), no se le cargaba la mano a mi mamá, eran labores divididas, no era nada raro ver a mi papá haciendo labores domésticas. De hecho, era ¡muy común verlo! Y eso se nos inculcó a nosotros. Todo eso parte de casa; qué se puede reforzar en las escuelas ¡Claro que se refuerza! Pero todo parte de casa.

7.- MARTHA

Fue entrevistada mientras caminaba con cuidado por una calle empedrada, bajo el escudo de un paraguas y cargando un poco de carne para ir a cocinar.

¿Está a favor o en contra del Paro Nacional?

¡A favor! Por todo lo que ha habido, lo que han hecho con la niña, hay veces que los hombres matan a las mujeres ¿Por qué? Porque hay mucho machismo.

Usted ¿Se ha manifestado hoy en su casa de alguna manera?

En mi casa mis hijos y mi esposo hasta eso que son buenas personas, hasta él me dijo 'descansa, no hagas nada, siéntate. Yo no tengo nada que decir de él. Pero ahorita tengo una amiga que está desaparecida por problemas con su esposo y no la hallamos desde el miércoles. Yo le marco y me manda al buzón y le mando whatsapp y también no me contesta, nada. Vive ella por la de Las Rosas, más para abajo, por la Micaelita.

Cada quien, con sus medios, se unió este 9 de marzo al Paro Nacional; hasta el más mínimo detalle puede ser un gran reclamo social.

¿Conoce a alguien que haya sido violentada?

Sí he oído a mucha gente que los maridos son malos con ellas o a veces los esposos hasta con las hijas quieren hacerles daño, a lo que he oído... (silencio) Y ahorita dije ¿qué voy a hacerles de comer? Me dijo mi esposo 'si no quieres no hagas nada, al cabo ahí hay pizza'. Pero le dije '¡No! Deja voy y traigo poquito bistec'.

Como mi hermana me habló, dije 'sirve que paso con mi hermana'. Porque ella también ha tenido mucho sufrimiento. porque su esposo es muy mujeriego y ahorita voy con ella. Ella me habla y me dice ven para platicas. Se apoya mucho conmigo.

¿Qué le diría a esos hombres que maltratan a la mujer?

Yo digo que debería haber respeto hacia la mujer, porque uno no les hace daño, al contrario uno los apoya mucho a ellos

Y usted ¿nunca ha sentido miedo por nada?

¡Sí! Yo voy al centro y sí me agarra la noche me da miedo andar allá o si estoy esperando el camión y se empieza a ir la gente, me da miedo.

8.- Lesli Sarahí

Tiene 18 años y es vecina del Cerro del Cuatro. Se le entrevistó mientras atendía un puesto de dulces que yace sobre la banqueta a escasos metros de la Plaza Centro Sur; en su vestimenta no se detectó ningún detalle en color morado.

¿Por qué acudiste hoy a trabajar?

El puesto es de mis papás, pero mi mamá se enfermó entonces falté a la prepa para venir, porque aparte en la prepa dijeron que si faltaban las maestras no iba haber clases y pues mejor me vine.

¿Qué piensas sobre el Paro Nacional?

Está bien, pero no siento que sirva de mucho porque de todos modos van a seguir habiendo más feminicidios.

¿Conoces a alguien que haya sido violentada o violentado?

Cercanos a mi no, pero por mi cuadra sí he escuchado mucho sobre feminicidios y esas cosas.

¿Cuántos casos hay en tu colonia?

Ahorita como cuatro o cinco.

¿Desde cuándo?

Las dos primeras fueron hace cuatro o tres meses y las otras dos fueron al mes y el quinto fue cerca de mi casa, pero si fue por ahí, por la zona.

¿En dónde vives?

En el Cerro del Cuatro, ¡por eso! (dice con una sonrisa tímida).

Fotografía captada desde Periférico Sur; al fondo se ven las viviendas ubicadas en el Cerro del Cuatro, de Guadalajara, Jalisco. Foto: Carolina Solís

¿Cómo percibes como mujer el entorno de tu colonia?

Pues no salgo mucho. Casi nomás me topo con mis vecinos, sí tengo vecinos cholillos y así, pero sí nos saludan bien y si nos saludas pues nosotras también les respondemos bien. Pero, a veces sí me da miedo salir en la noche a la tienda, salir a la calle, por lo que está pasando.

¿Alguna petición que tengas como mujer? (Josefina, prima de Lesli, interrumpe esta entrevista para emitir su petición; paso a entrevistarle a ella)

9.- Josefina

En su vestimenta no se detectó ningún detalle en color morado.

¡Que haya más alumbrado! La luz es un factor que los hombres agarran para atemorizar a las mujeres, pero no son tanto los vecinos. Yo tengo ahí 23 años viviendo y mis vecinos nunca me han faltado el respeto. Solo que cuando viene gente de fuera, que son desconocidos y van a trabajar al otro lado del cerro dónde se están construyendo casas de Infonavit. Creo que toda esa área debería haber más patrullas y alumbrado. Porque personas ajenas a la colonia son los que asustan a las vecinas de ahí, a las que estamos en la orilla.

Entonces ¿Pedirías más atención en los servicios públicos colonia y seguridad por parte de la autoridad?

Sí. Como mujer, madre, hermana, prima, amiga y desconocida de otras, yo creo que siempre todas queremos eso: ¡estar seguras! Y que sea equitativo también, porque en veces los hombres también se ven afectados por la falta de vigilancia y alumbrado. Muchas veces a cierta hora desaparece la vigilancia y vuelven a ponerse cuando ya pasó todo. Debe ver eso también el gobierno, buscar la manera de tener vigilados a sus servidores para que no haya corrupción o abuso de autoridad.

10.- Patricia

Se le entrevistó afuera de la Línea 1 del Tren Ligero, tiene un puesto ambulante. Dijo ser vecina de San Martín de las Flores de Abajo. Del lado del corazón, llevaba un lazo con listón morado prendido de su ropa.

¿Por qué trabajó el día de hoy?

Trabajé porque realmente lo necesito, porque tengo compromisos. Pero, estoy de acuerdo a que no deberíamos de haber trabajado, pero pues tenemos que trabajar.

¿Usted se encarga de todos los gastos de su casa?

Sí

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo 5 hijos, pero tengo uno anexado y pues tengo que pagar lo de él semanalmente.

¿Y sus demás hijos?

Los demás ya están casados y dependen de su trabajo.

Pocas mujeres usaron hoy el Tren Ligero de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Foto: Carolina Solís

De no estar aquí trabajando ¿Qué le hubiera gustado hacer el día de hoy?

Me hubiera gustado hacer lo que dijeron que hiciéramos, ¡porque es la realidad! Que vean lo indispensable que somos las mujeres, los hombres son indispensable, pero uno aguanta más, uno enfermo, no enfermo aquí anda, somos más resistentes.

¿Conoce a alguien que esté desaparecida, que haya sido violentada?

No, la verdad no. (responde pensativamente)

Usted ¿En algún momento se ha sentido poco valorada como mujer?

Con mi expareja el papá de mis hijos (responde tímidamente). Nunca me sentí la ama de casa, me sentí la chacha, la criada de mis hijos porque él así me lo (pasa saliva y alza la mirada)... así era yo para ellos, yo no podía regañarlos porque para todo estaba su papá y él me regañaba o no me hablaba hasta en 8 días.

¿Cómo son sus hijos hoy?

Continuaron con la misma mentalidad del papá.

¿Y usted les dice algo?

Yo no les reclamo nada, yo solo los apoyo cuando ocupan mi apoyo. Cambiaron un poquito pero no mucho porque me dicen que no me meta en su vida, que es su vida.

¿Alguna petición que haga a la población, al gobierno, a las empresas o de manera general?

Que el gobierno nos apoye como mujeres, por el valor que tenemos para crecer como mujeres, tanto en el desarrollo del trabajo como en nuestro desarrollo de estudios. Yo no tuve la dicha de tener estudio (ni un solo día) pero hay personas que quieren estudiar y que no tienen los medios, pues que el gobierno los apoye con eso y que crezcan, que cumplan todo su sueño de estudiar, de ser alguien en la vida, para poder ofrecer a la familia lo que necesitan.

Usted ¿Por qué no estudio?

Mi mamá era de esas personas sumisas, de las de antes, que vivían al sueldo del esposo y mi papá ganaba muy poco y como fuimos siete no hubo la oportunidad.

¿Hay algún sueño que tenga desde niña?

Ayudar a todos los que necesitan, como a los señores ancianitos que andan trabajando, poner un acilo o algo, ese fue mi sueño desde niña. Me gustaría que el gobierno hiciera eso, que hiciera casas de pensión para los señores que no tienen familia o que los hijos no los ven, para que no anden en las calles teniendo frío, teniendo hambre o que les pasen accidentes porque ya están grandes. Yo sí siento mucha tristeza por eso.