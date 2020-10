Esto ocurriría si se activa el Botón de Emergencia por Covid-19 en Jalisco

Jalisco.- El Botón de Emergencia de Jalisco sufrió una modificación y en caso de que se llegue a activar por el alto número de contagios por hospitalizaciones por Covid-19, esto es lo que ocurrirá.

Al activarse el Botón de Emergencia por Covid-19, no se pararía en su totalidad la actividad económica, sino solamente las esenciales, así como la suspensión de actividades que sería de las 19:00 horas a las 6:00 horas del día siguientes, de los días lunes a jueves; mientras que sábados y domingos no habrá actividad no esenciales.

El coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán Larralde, explicó que la suspensión será en el horario nocturno, a partir de las 7:00 de la noche cuando se suspenden las actividades comerciales, de comercio y de la industria y el transporte público a partir de las 8:00 de la noche, con una hora amortiguamiento para que las personas salgan de sus lugares de trabajo.

Mientras que los fines de semana es la restricción más fuerte al cerrar plazas, tianguis, corredores e incluso la industria general, claro que con algunas excepciones en aquellos casos que no se pueden parar como son las industrias de procesos continuos como la industria de cemento, vidrio, acero y fermentación de bebidas.

También agregó el funcionario que en caso de activarse el Botón de Emergencia, los fines de semana se cerrarán los parques, Zoológicos, balnearios, restaurantes y tiendas de autoservicio de gran formato.

Botón de Emergencia

Mencionó que si se llegará a apretar el Botón de Emergencia, las personas tienen cinco días para hacer sus compras, lo que hubiesen pensando comprar el fin de semana que lo compren entre lunes y viernes, porque el sábado y domingo no habría actividad comercial, por eso dejan abiertas las tiendas de conveniencia y las tiendas de abarrotes barriales, cualquier producto básico de emergencia se pueden adquirir ahí, añadió.

Explicó Guzmán Larralde que no es un toque de queda, pero sí medidas que ayudarpan a que la gente esté en casa, el paro de actividades será selectivas, sería dos semanas a partir del jueves próximo a la implementación del botón, es decir, 10 días habilies y dos de fines de semana.

NO EMPIEZA EL LUNES, si el botón se llegará a oprimir, se oprime el domingo y a la medida inicia hasta el jueves siguiente, de tal forma que empezaría un jueves, después sigue el viernes y luego el fin de semana, luego cinco días, luego fin de semana, luego lunes, martes y miércoles y se reinicia todo el jueves a las 6:00 de la mañana.

El Coordinador del Gabinete Económico informó que este rediseño ya se tenía desde hace poco más de dos meses, solo que no se había tocado el tema debido a que la pandemia presentaba números a la baja.

Sin embargo, con el relajamiento de las medidas, la apertura de los bares, antros y restaurantes, se vio un repunte en los contagios.

El funcionario dijo que todavía hay algunas situaciones en particular que se siguen evaluando sobre todo en sectores productivos que argumentan no poder parar el fin de semana, como lo es el abasto de alimentos perecederos.