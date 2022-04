“Estos días date una vuelta” Invitan Gobernador de Jalisco y locatarios a Mercado San Juan de Dios

Lee más: Ex secretario de Salud Jalisco nuevamente en la cárcel

El Mercado San Juan de Dios , el más grande, no sólo de México , sino de Latinoamérica , sufrió un voraz incendio que afectó 426, de los dos mil 300 locales comerciales con que cuenta, un 25% del inmueble.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.