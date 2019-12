Evelyn anhela ver a su hermana Nayeli; fue raptada en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Evelyn es activista. Desde hace más de 7 años lucha por la defensa de los derechos de la mujer, los estudiantes y los desaparecidos en México, pero ahora, sobretodo en Jalisco.

Su vida cambió cuando un día su hermana ya no volvió. Desde ese entonces la lucha ha sido diferente, el dolor es cercano, es más real, y la impotencia la vive en su casa todos los días.

El 1 de mayo de este año, su hermana Nayeli Herrera de 31 años desapareció junto con su amiga Karla Covarrubias.

Ambas mujeres salieron a buscar trabajo pero, de acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad, unos extraños las subieron a la fuerza en el cruce de Avenida Federalismo y Libertad, en Guadalajara.

Desde entonces, Evelyn ha tratado por todos los medios de tener información sobre su hermana y recuperarla con vida.

Movilizó a todos su amigos y activistas, a la colectiva de feministas en la que participa, a la de familiares de desaparecidos y se manifestaron afuera de Casa Jalisco, la residencia del Gobernador.

El revuelo mediático fue tal que durante algunos meses la Fiscalía de Jalisco trabajó como nunca, avanzaron en la investigación para conocer el paradero de su hermana, consiguieron videos de cámaras de vigilancia, del C5, armaron su expediente.

Y entonces, cuando la cobertura mediática se disipó, de pronto se detuvieron las investigaciones.

A pesar de tener un video en el momento cuando se las llevan, la Fiscalía no ha podido identificar las placas de los autos, ni identificar a quienes se las llevaron.

Hace ya 4 meses que la familia de Nayeli no recibe ninguna notificación y que su búsqueda no avanza.

Un caso más de desaparición impune. Un caso más de violencia de género impune.

"Ha sido bastante doloroso el proceso, no solo por lo que significa que alguien de tu familia esté desaparecido, sino porque realmente el acceso a la justicia y saber lo que pasó con tus familiares que no están es un camino lleno de piedritas y de tortura", reconoció Evelyn.

Y es que para la familia Herrera lo difícil no solo ha sido el proceso legal, las vueltas interminables a Fiscalía, el insistir con los funcionarios y que no haya respuesta, sino que también se han enfrentado a los prejuicios de la sociedad quienes señalan a su hermana de no haber hecho lo correcto, de haber estado en una zona peligrosa o de reunirse con personas sospechosas.

Pero nada de eso es relevante ni útil en la búsqueda de Nayeli quien, como cualquier otra mujer, tiene derecho a caminar las calles de su Ciudad y buscar una mejor oportunidad para sus 2 hijos.

"Desde la comidilla de la gente de que seguramente las mujeres que desaparecen es porque estaban haciendo algo malo, hasta la revictimización por parte de las autoridades es muy doloroso para las familias.

"Justo en una rueda de prensa cuando sucedió la desaparición de mi hermana, la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, fue lo primero que hizo, revictimizar a Nayeli y a Karla y decir que andaban en un lugar que no estaba bueno que anduvieran a ciertas horas de la noche. ¿Y qué? Tú dedícate a buscarlas", criticó.

Tal es el dolor que Evelyn tuvo acceso a la carpeta de investigación de su hermana Nayeli y hasta la fecha no se las ha podido enseñar a sus papás por la cantidad de juicios y conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía con tal de minimizar su búsqueda.

Incluyeron todas las relaciones previas de Nayeli, sus decisiones, sus hijos, sus trabajos previos, sus amistades; todo con una perspectiva de revictimización.

Además, la mujer vivía en una relación de pareja violenta, una de las líneas de investigación de la Fiscalía, pero que según defendieron en la carpeta de investigación, no lo han podido localizar.

Para Evelyn, esa justificación es irrisoria, ya que la expareja de Nayeli se ha presentado en su casa múltiples veces para defenderse y para visitar a sus hijos.

"Todo parece una simulación. No sé si es una herramienta para cansar a las familias", lamentó.

Tanto para los dos hijos de Nayeli, sus papás y para Evelyn, lo único reconfortante ha sido el apoyo de la gente, de sus amigas feministas y de los colectivos de familias de desaparecidos.

"No me imagino qué es lo que tienen que pasar otras familias que no tienen apoyo de nadie ni acceso a redes de apoyo ni económicos, porque por parte de la ley no hay nada para ayudarte", dijo preocupada.

Evelyn ha sido activista desde el 2012 cuando inició el movimiento Yo Soy 132, acompañó a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y no ha faltado a ninguna marcha feminista.

Pero el dolor de vivir una desaparición en casa, de no saber dónde está su hermana ni de cómo explicarle a sus sobrinos que no hay explicación ni respuesta a cómo vivir con el dolor ha sido la lucha más difícil.

El experimentar el dolor en su propia familia le ha abierto aún más los ojos de todo lo que falta para dejar de normalizar la violencia y unirse para que no desaparezca ni una persona más.