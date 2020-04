Exhibe exalcalde de Tonalá a su hijo por organizar fiesta pese a cuarentena

Jalisco.- Jorge Vizcarra Mayorga, exalcalde de Tonalá y actual funcionario en el estadio, exhibió a su hijo el pasado lunes en redes sociales luego de que este compartió una publicación donde invitaba a sus seguidores a ir a una fiesta en alberca pese a la contingencia del Covid-19.

El funcionario exhibió en su red social la publicación de su hijo y fue felicitado por reconocer dicho comportamiento.

Vizcarra Mayorga compartió la publicación de su hijo, quien solicitaba acompañantes para una "pool party" o albercada pese a la situación de la pandemia del coronavirus, donde las autoridades han reiterado la importancia del resguardo en los domicilios para evitar la propagación del virus.

Atención amigos, mi hijo Jorge Vizcarra Pérez está solicitando gente igual de pendejos a el, para ir a una ALBERCADA!!! Quien dijo yo?!!! Por cierto yo que sus amigos no me le acercaba, en una de esas tiene coronavirus, porque no se resguarda en casa y te pudiera infectar, aguas!!!