Exigen disculpa de Alfaro por muerte de Vanesa

Guadalajara.- Que el Gobernador Enrique Alfaro pida perdón por el asesinato de Vanesa y porque el Estado no pudo protegerla.

Esa fue la petición de Amnistía Internacional, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y familiares de víctimas de feminicidios.

"No se hizo lo que se tenía que hacer", reprochó Alejandra Cartagena, integrante de Cladem, quien se reunió junto con activistas y familiares afuera de Casa Jalisco para rendirle homenaje a Vanesa Gaytán, quien fue asesinada por su pareja afuera de la casa del Gobernador el pasado jueves.

"Desde Amnistía Internacional queremos hacer un llamado al Gobernador del Estado para que se disculpe públicamente asumiendo la responsabilidad que ha tenido el estado de Jalisco en el asesinato de Vanesa y otros feminicidios. No es la primera vez que esto ocurre", exigió Edith Olivares, coordinadora de incidencia política en Amnistía Internacional.

Sabemos muy bien que falta mucho y también lo quiero decir muy claro: la violencia que se fue generando durante las últimas dos décadas no se va a eliminar de la noche a la mañana. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 29, 2019

La disculpa, agregó Olivares, sería una buena estrategia del nuevo gobierno para asegurar la seguridad de las mujeres y hacerse responsable.

"Esta es una oportunidad única para el gobierno del estado para tener una protección eficaz de la vida de las mujeres, y es eficaz cuando no nos asesinen en la casa, en la calle y en la esquina de Casa Jalisco".

Y es que, según las expertas, el problema es estructural desde el momento en el que una mujer quiere poner una denuncia y pedir protección, labor que les toma más de 10 horas en el Centro de Justicia para las Mujeres y se enfrentan a agentes de ministerio público poco preparados y quienes, en ocasiones, se burlan o la revictimizan.

Y aunque el Estado ha emitido órdenes de protección, estas no funcionarán hasta que no haya gente preparada en la Fiscalía y en las dependencias de atención a las mujeres.

"Estas órdenes tienen que empezar desde tener un Ministerio Público con perspectiva de género y derechos humanos. Las órdenes de protección de empezaron a dar a destajo, sin análisis de riesgo, sin darles seguimiento y ahí tenemos las consecuencias. Una orden de protección no es cualquier cosa, es un mecanismo que fue construido para prevenir el feminicidio", apuntó Cartagena.

En el caso de Vanesa, la exigencia también es que se sancionen a todos los funcionarios públicos implicados en el caso y quienes no pudieron protegerla y evitar su asesinato.

En el homenaje estuvo presente Nancy Arias, mamá de Alondra, quien fue asesinada por su pareja el 2017 y hasta la fecha, la Fiscalía no la ha aprehendido.

Arias ha denunciado los malos tratos de los ministerios públicos, incluso el Estado le ha pedido que busque al agresor y le presente la demanda con la que la mujer busca la custodia de sus nietos.

"Todas me duelen, si he seguido firme no nada más es por mi hija, es por todas. Espero que ya no haya tanta violencia, me duele Vanesa, me duelen todas", comentó Arias.

Las mujeres acomodaron un círculo de flores y unas veladoras afuera de Casa Jalisco como homenaje a las víctimas y gritaron "juntas hasta la vida".