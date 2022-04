Exigen leyes reales para maltrato hacia animales en Jalisco, la violencia incrementa y es más cruel

Guadalajara, Jalisco.- El maltrato a los animales no sólo va en aumento, sino que es más cruel.

Fabiola Ávila, rescatista y directora del refugio Buenos Chicos, precisó que todos los días acuden por un perro que ha sido víctima de violencia.

El daño es variado, hay algunos que recibieron un golpe que les rompió una pata, pero en otras ocasiones fueron torturados.

El mes pasado, en la misma semana, llegaron al refugio "Nacho" y "Kika"; a él lo golpearon tan fuerte en la cabeza que le sacaron un ojo, a ella la torturaron y le quitaron la piel de una de sus patas, además de causarle doble fractura. A la semana llegan a rescatar a más de cinco canes.

Ávila reiteró que ningún perro se salva del maltrato, pues han atendido desde canes callejeros hasta de raza que son abandonados por sus dueños ante un accidente, como "Lucho", o porque ya no les sirven como sementales o "incubadoras" de crías y son abandonados con graves problemas de salud.

"Esto va en aumento y cada día está peor, necesitamos de verdad que hagan algo, leyes reales (sic) los animales los rescatamos en condiciones muy crueles".

Se han interpuesto denuncias, dijo, pero éstas no avanzan en la Fiscalía del Estado, donde ven una apatía y desinterés.

"No nos hacen caso, no se da seguimiento, nos reciben la denuncia y las pruebas, pero nada más, la Fiscalía no hace su trabajo, no investigan, no proceden, no hacen nada".

De acuerdo con una revisión realizada por Grupo REFORMA a las estadísticas de la dependencia estatal, en 2021 se presentaron 86 denuncias por crueldad animal y no hubo ninguna persona consignada.

Del 1 de enero al 28 de febrero se han presentado 14 querellas por ese ilícito, la mitad, es decir, siete, por hechos ocurridos en Zapopan.

Las denuncias presentadas en los primeros dos meses del año representan un incremento de 27.27 por ciento con respecto a las que se registraron en el mismo periodo, pero de 2021, cuando se llevaban 11.

Según las cifras de la dependencia, publicadas en su portal de Internet, Guadalajara es el Municipio donde se da más este tipo de ilícitos, el año pasado acumuló 40 denuncias, de las cuales ocho se presentaron en la segunda quincena de noviembre.

Juan Barragán, director de la Unidad de Protección Animal, informó que se atienden, en promedio, 50 reportes por maltrato animal a la semana; el 30 por ciento se confirma el presunto delito.

"Cuando no se atiende el tema del maltrato animal, se procede al decomiso del animal o los animales y se traen al Centro de Integración Animal, esto previo a un acta de multa para castigar a la persona en lo que corresponde al Municipio", destacó.

En lo que va de la Administración se han levantado 19 multas y 9 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

En Zapopan se ha interpuesto una denuncia por un caso de maltrato severo; en el resto de los reportes, se llega a una mediación con los dueños.

"La sociedad está rebasada en muchos temas, uno de ellos es la crueldad y la facilidad con las que las personas maltratan a los animales, el incremento de reportes también se da porque la gente está más abierta de poner la denuncia ante nosotros", dijo Yamile Lofte, directora de Protección Animal de Zapopan.

Denuncias

Estas son las denuncias que se interpusieron por crueldad animal ante la Fiscalía durante 2021

MUNICIPIO DENUNCIAS GUADALAJARA 40 ZAPOPAN 22 TLAQUEPAQUE 13 TONALÁ 11

En aumento

MUNICIPIO 2021 2022 GUADALAJARA 4 4 ZAPOPAN 2 7 TLAQUEPAQUE 4 2 TONALÁ 1 1

*Del 1 de enero al 28 de febrero.