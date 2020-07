Exigen renuncia de titular de Sisemh en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Activistas piden la renuncia de Fela Patricia Pelayo como titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh), por no tener licenciatura como exige la ley y ostentarse como licenciada sin tener título; pero el Gobierno del Estado mostró su respaldo a la funcionaria.

Grupo REFORMA publicó ayer que, la Secretaria no concluyó estudios universitarios requeridos para encabezar una dependencia del Ejecutivo, incluso, ha firmado como licenciada documentos oficiales pese a no estar titulada, lo que podría constituir delito de usurpación de profesión.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), y Rosa María González, de Parité, coincidieron al expresar que, la Secretaria de Igualdad Sustantiva debe renunciar o el Gobernador Enrique Alfaro tendría que destituirla.

"Lo que tiene que pasar de inmediato es la destitución de ella, esto no se puede solapar, desde las instituciones no se puede solapar que se quebrante la ley", dijo Ramos.

"Queremos que renuncie, porque no está preparada para el puesto. No se vale, es estar usurpando un grado (académico) que no tienes", agregó González.

Las feministas mencionaron que, ante lo exhibido por Grupo REFORMA resulta entendible el que Pelayo no esté dando resultados aceptables al frente de la Secretaría.

La Contraloría del Estado informó que el Órgano Interno de Control de Igualdad Sustantiva indagaría si la Secretaria incurrió en alguna ilegalidad.

Lucía Almaraz, del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado, exigió que se indague a Pelayo y, de encontrarse la comisión de un delito se dé parte a la Fiscalía estatal.

De acuerdo con @clademjal, en lo que va del año, 120 mujeres han sido asesinadas en Jalisco. No solo es el título de @felapelayo, es su incapacidad: @lupitaramosponc. — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) July 14, 2020

Mediante comunicado, el Gobierno estatal defendió a la Secretaria afirmando que no hay irregularidad en su nombramiento; y aunque Ley Orgánica de este Poder advierte que para encabezar una dependencia se requieren estudios de licenciatura, el Ejecutivo replicó que la legislación también prevé la "experiencia en el ramo" que sí tendría Pelayo.

Respecto a publicación del Periódico Oficial del Estado donde la funcionaria firmó ostentando licenciatura sin poseer título, el Ejecutivo afirmó que se corrigió el documento omitiendo la palabra "Lic", aunque en realidad los ajustes fueron por cambios en reglas de operación de unos programas, no por eliminar "licenciada".

Sobre estudios inconclusos de Pelayo, se dijo que únicamente le falta cumplir con el requisito de Proyecto de Aplicación Profesional, para poder titularse.

Te puede interesar: