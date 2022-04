¿Éxito o fracaso en los matrimonios? Doctora investiga más de 300 parejas en Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- No hay fórmulas para el matrimonio perfecto.

Sin embargo, hay factores estadísticos que influyen en la duración, el éxito o el fracaso de los matrimonios y estos pueden ser estudiados desde el noviazgo, advierte la doctora en neurociencias y cognición Elena Anaya.

Especializada en la familia y la pareja, Anaya realizó un exhaustivo estudio único en su tipo para determinar esos factores en parejas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) específicamente.

"Me di cuenta en psicoterapia de que la familia es el reflejo principalmente de lo que hay en el matrimonio, si el matrimonio no iba bien tarde o temprano había conflictos más grandes en toda la relación familiar, también me di cuenta de la estadística en ascenso de los rompimientos y por otra parte de lo dañadas que llegaban las parejas cuando pedían ayuda", explica Anaya sobre su interés en el tema.

La investigación comenzó en enero de 2014 y concluyó en diciembre de 2021. Anaya logró extraer conclusiones con una muestra de más de 300 parejas en la ZMG, principalmente de Zapopan y Guadalajara.

Descubrió que se pueden prever un buen número de circunstancias como la falta de comunicación, los problemas de salud mental no atendidos y la falta de compromiso que, vistas con antelación podrían evitar el daño.

Sobre el estudio

En un cuestionario de más de 250 preguntas, hizo un análisis sociodemográfico de cada una de las partes de las parejas entrevistadas con datos de las relaciones en sus familias, la fe que practican, consumo de sustancias, condiciones de salud, infidelidad en relaciones anteriores o actuales así como la percepción del afecto.

El estudio, además, mide los niveles de cinco elementos en la personalidad de cada individuo: neuroticismo, amabilidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y extroversión.

De estos, el que más afecta a las parejas tapatías es el neuroticismo, es decir, la inestabilidad emocional de una de las partes.

"Personas que por características en su personalidad, vivencias de la vida, se conducen con una mala gestión de emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad. Eso provocó en la pandemia el quebranto de muchas relaciones", explica Anaya.

"Es el factor personal que más influye en cómo perciben afecto las personas, una persona con alto neuroticismo no percibe adecuadamente la admiración y el cariño que otras personas le tienen, esto genera que no se sientan queridos y predispone a una mala actitud en la pareja", asevera.

Es el neuroticismo, de hecho, el factor que más influye también en la decisión de ser infiel en la pareja.

"Estas personas inestables buscan otras personas para encontrar ahí respuestas que no ven en su relación cuando es, en realidad, un asunto de su temperamento que no se trabaja en lo individual", añade Anaya.

Las personas que más percibieron afecto por parte de su pareja durante la muestra y que viven este sentimiento en reciprocidad, es decir, que su pareja también percibe afecto, tienen en común un puntaje alto en dos factores de la personalidad: la amabilidad y la responsabilidad.

En cuanto a la elección de la pareja, según los resultados de la investigación, las mujeres más que los hombres refirieron muchas más condiciones para tomar en cuenta a la hora elegir la pareja, destaca de manera especial que, entre esas condiciones, las mujeres buscan sobre todo que su pareja actual no se parezca a las parejas que tuvieron antes.

Entre los factores que más pronostican un matrimonio duradero destaca el puntaje del inventario de compromiso.

Quienes reflejan una mayor satisfacción en el matrimonio refirieron aspectos como la priorización de la pareja por encima de todo lo demás, es decir la primacía de la relación en todos los aspectos de la vida desde ahorros, planes, viajes, actividades recreativas y un largo etcétera.

Estos casos de éxito reflejan sacrificarse por la relación.

"De hecho muchas personas refieren el profundo individualismo o egoísmo de una de las partes de la pareja a la hora del rompimiento, ese egoísmo se mide en la capacidad de sacrificarse por la relación, no solo dejar mis planes de lado, sino que se perciba el sacrificio", agrega la doctora.

La gran mayoría de las parejas tapatías entrevistadas en el estudio reflejan problemas graves de comunicación.

El setenta por ciento de ellos y ellas afirman que cuando están en una discusión no serán capaces de lo que la psicología denomina "comunicación constructiva mutua", es decir, ser capaces de expresar las emociones propias, reconocer las de la otra persona, validar las necesidades personales y proponer soluciones.

"Esto es absolutamente preocupante, cuando la gente llega a terapia refleja que tienen problemas de comunicación y si ya eso no pasa en la relación antes del matrimonio", enfatiza Anaya.

También refiere la muestra que el modo de comunicarse más común en las parejas es disfuncional: se da sobre todo en un patrón llamado de "demanda-retiro", en el que una de las partes de la pareja demanda, atosiga y exige llegar a una conclusión o resolver un problema mientras la otra se retira y evade la discusión misma cerrando cualquier diálogo.

Aunque no es ético preguntar en una muestra como ésta, que no es anónima, si alguna de las partes ha recibido violencia en el matrimonio o durante el noviazgo, la doctora Anaya alcanza a percibir un desequilibrio de poder en las parejas, donde una primera manifestación de violencia se da por el control: si alguna de las partes por cualquier motivo se siente cohibida y sin libertad, atrapada, sin capacidad de tomar decisiones o si en general percibe miedo en la relación.

¿Se puede salvar el matrimonio?

Frente a estos factores como el escaso manejo de la salud mental o los problemas de comunicación, la forma de pensar en un matrimonio sano es, para la doctora Elena Anaya, atender los problemas o terminar las relaciones a tiempo.

"Personas que se manejan en relaciones de noviazgo disfuncional, donde constantemente tienen conflictos, se les suele categorizar como parejas dramáticas, que rompen y vuelven constantemente, donde todo es motivo de celos, se levantan fácilmente la voz, se sienten vulnerables e indefensos en la relación, este tipo de síntomas necesitan que se den cuenta que o están con la persona equivocada o claramente tienen que atender su inestabilidad emocional", puntualiza.

Para ella este problema también tiene que ver con la necesidad de incrementar como política de salud pública la atención integral a la salud mental.

La especialista afirma que cada vez más ella y sus colegas se sienten rebasados de trabajo y que también llegan personas que no pueden pagar terapia.

"El divorcio no arregla las cosas, porque tienes ahí a una persona con inestabilidad emocional que seguirá maltratando a las personas a su alrededor, debe darse la importancia como ley a la salud mental", advierte.

Además, atenderse con especialistas todavía representa un tabú, al menos en muchas parejas e individuos de la ZMG.

"No nos gusta sentirnos señalados, etiquetados y diferentes cuando es un proceso natural, hay un tema cultural a vencer, es necesaria mucha más labor para facilitar la ayuda psicológica y socioemocional".

La doctora en neurociencias y cognición es fundadora de la asociación Marca Familia, donde sigue ampliando su investigación y los resultados marcafamilia.com

Divorcio en aumento

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco la proporción de población casada en el Estado disminuyó un 10.4 por ciento entre 2015 y 2021. Pasó del 42.3 por ciento de la población censada a un 37.9 por ciento.

En contraste la cifra de las parejas que se encontraban viviendo en unión libre incrementó un 32.7 por ciento.

Por otra parte, la población separada pasó de 3.7 por ciento en 2010 a 4.8 por ciento en 2020, lo que implicó un incremento relativo del 29.7 en el indicador; mientras que la proporción de personas divorciadas creció un 25 por ciento.

De acuerdo a los resultados, el 30 por ciento de los matrimonios que se disolvió legalmente lo hizo después de 20 años de matrimonio; 47 por ciento duró entre 6 y 20 años y el 21 por ciento entre uno y cinco.

Sobre la muestra

Desde el ámbito académico, Elena Anaya trabajó esta investigación a la par con profesores de la Universidad de Navarra en España, donde hizo su maestría en terapia de pareja.

Cada uno de los entrevistados en el trabajo de Anaya respondió a un cuestionario que se seguirá haciendo a lo largo de los años para seguir el curso de la relación.

Anaya estudió estos factores en tres entornos específicos: en parejas casadas a las que tuvo acceso a través de la vida universitaria y la psicoterapia que ella imparte y en parejas durante los cursos prematrimoniales en el ámbito eclesiástico y en el DIF Jalisco.

Todavía se pueden seguir haciendo correlaciones estadísticas que se pueden combinar en esta muestra por lo que la tesis no se ha publicado oficialmente todavía aunque la doctora espera hacerlo el próximo año.

Para leer

Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja

Autores: John Gottman y Nan Silver

El autor ha revolucionado el estudio del matrimonio utilizando procesos rigurosamente científicos para la observación de los hábitos de las parejas a través de los años. Aquí está la culminación de una vida de trabajo: los siete principios que guían a las parejas en el camino hacia relaciones duraderas y armoniosas. Directo en su método, pero a la vez profundo en sus resultados, estos postulados enseñan estrategias para hacer que el matrimonio funcione.

En amazon.mx, $65 versión digital

Con el Amor no Basta

Autor: Aaron T. Beck

El autor es profesor de Psiquiatría en la Universidad de Pennsylvania, y ha realizado estudios sobre la depresión y la ansiedad. En este libro aborda la idealización inicial de un marido o una esposa que puede conducir a la desilusión posterior, las reglas y expectativas rígidas que acaban en frustración, o la irritación y la hostilidad resultado de la mala comunicación, todas estas cosas que las parejas, a veces, no pueden ver.

En Gandhi, $395

Manual para Estar en Pareja

Autor: Demian Bucay

El psicoterapeuta explica cómo en una pareja el amor no basta. Basado en su experiencia clínica, y sostenido por ejemplos de la labor asistencial, así como de la literatura y el cine contemporáneo, aborda los problemas que afectan a los matrimonios de hoy en día, desde la infidelidad y los celos hasta la administración del tiempo y la gestión de desacuerdos e incluso a replantear el modelo de relación tradicional.

En Gonvill, $236

El dato

La investigación de la doctora Elena Anaya es similar al trabajo que ha realizado Howard Markman, un psicólogo estadounidense que desde 1980 se ha dedicado a la relación de afectiva previa a casarse para incentivar la satisfacción en el matrimonio y la buena elección de pareja.