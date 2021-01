Explota casa de Jalisco y sale herido un abuelito que hacía Rosca de Reyes para vender

Guadalajara, Jalisco.- Un abuelito de 66 años de edad hoy resultó con quemaduras en su cuerpo luego de que se haya registrado una explosión en su casa en la cual tienen adaptado un horno para elaborar Rosca de Reyes, oficio que cada año realiza para ganarse unos pesos.

El siniestro se registró pasado el mediodía de hoy en una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Pedro García Conde casi esquina con Epitacio Huerta, en la colonia 5 de Mayo, de Guadalajara.

De acuerdo con una de las mujeres que viven en el domicilio junto con el sexagenario, tanto ellos como los vecinos escucharon una fuerte explosión en la planta baja de la casa y al acudir a ver qué había pasado encontraron al abuelito caminando hacía ellas con un poco de dificultad.

De inmediato, pidieron auxilio a la línea de emergencias 911 acudiendo hasta el domicilio agentes de bomberos y paramédicos de Servicios Médicos Municipales, quienes se encargaron de dar auxilio al afectado, quien presentó quemaduras de primer y segundo grado en tórax y extremidades superiores (brazos).

Mientras los socorristas revisaban al abuelito en la banqueta de la casa, los agentes de Bomberos y Protección Civil se dieron a la tarea de ingresar al inmueble para cerrar las salidas de gas y revisar que el inmueble esté en condiciones de que los moradores la vuelvan a habitar.

Según con el reporte emitido por Salvador Rodríguez, segundo oficial de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, la vivienda sufrió una acumulación de gas y al querer el anciano iniciar con el calentamiento del horno este le explotó en la cara, viniéndose abajo parte de su estructura, lo que se estima imposibilitará que la familia continúe elaborando este oficio para ganar dinero.

El oficial de Protección Civil también declaró que al interior de la vivienda aún no se lograba cocinar ninguna rosca de reyes y al no verse propagado fuego alguno dentro de la habitación por fortuna no hubo un siniestro mayor en este hogar tapatío.