Expone activista las calles de Guadalajara como inaccesibles para personas con discapacidad

Guadalajara, Jalisco.- Expone activista las calles de Guadalajara y espacios públicos de la ciudad como poco accesibles o incluso inaccesibles para personas con discapacidad, durante la tarde del 3 y 4 de mayo de 2022.

El activista y speaker tapatío Paulo Silva recorrió, con mucho ánimo, en su silla de ruedas, las calles de distintas zonas turísticas y bastante transitadas de Guadalajara, para calificar la accesibilidad de los espacios públicos, comprobando que no lo son.

La primera zona que visitó Silva, fue la zona del Andador y bares de la Avenida Chapultepec, intentando ingresar a estos lugares de esparcimiento y venta de comida y bebidas, sin embargo, no lograba ingresar a esto por falta de una rampa.

Paulo, publicó sus recorridos a través de su cuenta de Instagram, dónde ayer 4 de mayo, posteo el segundo de ellos, debido a que acudió a una exposición en el Ex-Convento del Carmen, sin embargo, no logró ingresar a la sala dónde se exhiben las obras debido a la falta de un elevador en el recinto.

El jóven activista, en una conferencia TEDx Talks comentó que vive con una condición de osteogénesis imperfecta, particularidad que hace que sus huesos no producen la misma cantidad de colágeno que la mayoría de las personas y que lleva más de 50 fracturas y más de 30 cirugías y así se dice “feliz”.

“No es ninguna sorpresa y tampoco fue que descubrí el hilo negro, todxs sabemos que no hay accesibilidad universal para personas con discapacidad en México, pero ¿Hasta cuando vamos a seguir permitiendo que esto suceda? Creo que las cosas no cambian porque no hablamos sobre este tema lo suficiente, porque no lo visualizamos y pocas veces está en la agenda pública y mediática” aseguró Paulo en su publicación de Instagram.

La accesibilidad y la inclusión son derechos humanos establecidos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en las que se obliga a las autoridades el vigilar que los espacios de recreación faciliten el desplazamiento y libre acceso de personas con discapacidad.

Silva también hace un llamado a cambiar las cosas y exige a las instituciones públicas darle prioridad a este tema.

Lee más: Rescatan dos personas secuestradas policías viales en GDL

"No saben lo cansado que es que no pueda acceder a ningún establecimiento por mi propia cuenta, que no pueda moverme por las calles libremente y que el transporte público no sea accesible…” agregó.