Exportación de Tequila crece 12.7% a pesar de la pandemia y van por nuevo récord de producción: CNIT

Guadalajara, Jalisco.- La venta de Tequila no ha parado en el mundo a pesar de que ya han pasado 10 meses que inició la pandemia del coronavirus en China, por el contrario la exportación de esta bebida alcohólica originaria del estado de Jalisco ha tenido un crecimiento en sus exportaciones de 12.7 por ciento (12.7%).

Por si esto fuera poco, la industria tequilera planea este año romper de manera extraordinaria su propio récord de producción de Tequila, el cual hasta el septiembre ya reportaba un crecimiento de dos punto cinco por ciento (2.5%) respecto al 2019, destacó hoy el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Rodolfo González González.

Las declaraciones fueron emitidas durante un acto en el que se inició con la destrucción de un total de 199 mil litros de bebidas alcohólicas decomisadas en el municipio de Tlaquepaque antes de que salieran a la venta bajo el engaño de que eran Tequila.

Durante su participación, González González recordó las buenas cifras con que la agroindustria tequilera cerró el año 2019 y presumió que para este año planean superarse a sí mismos rompiendo de nuevo su propio récord de producción.

"La agroindustria tequilera, en el año 2019 tuvo una producción de 352 millones de litros, de los cuales, más de 250 millones de litros fueron exportados alrededor del mundo. En el periodo enero-septiembre de este presente año, la producción ha crecido en un 2.5% y la exportación un aumento de 12.7%..."

Dijo el titular de la CNIT.

El empresario tequilero reconoció que el tener estos buenos resultados en la producción y exportación a pesar de la pandemia del coronavirus se debe a que la fueron considerados como una "agroindustria esencial", lo que impidió que las empresas tequileras cerraran sus puertas durante el confinamiento social.

"Sin este apoyo había sido muy difícil en la Federación seguir siendo considerados quizá como lo que realmente somos: una agroindustria, la agroindustria tal vez más representativa de nuestro estado... Si no hubiera sido por esto no hubiéramos podido mantener las plantaciones de agave en el periodo adecuado, no lo hubiéramos podido jimar en el periodo adecuado, y no hubiésemos podido cumplir con todos los compromisos internacionales que teníamos".