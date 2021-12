FGE Jalisco ignoró denuncia contra Secretario del Trabajo; “que a menos que estuviera golpeada”

Guadalajara, Jalisco.- La funcionaria que denunció al Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, ya había intentado obtener protección de la Fiscalía, pero la ignoraron.

Según información de Reforma, Georgina Arguello Michel, el primer rechazo fue en el Centro de Justicia para las Mujeres de Jalisco, donde acudió el pasado 09 de noviembre a denunciar al Secretario del Trabajo por presunta violencia de género hacia su persona.

Sin embargo, le dijeron que ahí sólo recibían reportes de mujeres golpeadas y su caso no encuadraba en un delito.

"Me dijeron que ahí no me podían atender a menos que estuviera golpeada, así, que ahí era sólo para violencia física para las mujeres; me atienden en recepción", narró Georgina, quien para ese momento ya había sido obligada a firmar tres denuncias en la Secretaría del Trabajo y recibía malos tratos en la Secretaría de Hacienda, según denunció.

Una semana después lo intentó de nuevo, el día 14 de noviembre a las 13:50 horas, ahora en la Fiscalía Especial en Derechos Humanos se Jalisco. Era domingo, y en la puerta se limitaron a decirle que no había nadie de guardia para tomarle la denuncia.

Desesperada, escribió un correo a esa misma Fiscalía y el grito de ayuda finalmente fue escuchado; los funcionarios que contactó la acompañaron a realizar la denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Después de hablar con una psicóloga, le recibieron la denuncia y le otorgaron la orden de protección, pero luego de que el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez dijera que lo denunciando contra el Secretario del Trabajo eran "puros cuentos".

“Es puro cuento, ya lo aclaramos. Hay que leer los boletines que mandamos. Con mucho gusto ya lo contestamos. ¿Algo más? Ya te contesté. Hay que leer”, descalificó en días pasado Alfaro Ramírez.

Lee más: José confiesa que mató a su esposa en Guanajuato

"Me sentí descalificada, ¿cómo (el Gobernador) le da todo el crédito (a Pérez Gollaz) sin escucharme, sin revisar mi asunto? Me desilusionó", comentó ella.

Grupo REFORMA publicó que, según la denunciante, el Secretario del Trabajo de Jalisco estaba molesto con Arguello Michel porque se negó a ir a la playa con é; el pasado miércoles, el funcionario negó las acusaciones y lamentó no haber sido notificado por la Fiscalía.