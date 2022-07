FGR investiga desde hace 3 años a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo sentenciado en EU

Guadalajara, Jalisco.- Naasón Joaquín García, quien actualmente pugna una condena de casi 17 años en prisión en Estados Unidos por haber cometido abuso sexual en contra de tres menores de edad, también ha sido investigado por el mismo delito en México durante los últimos tres años.

La investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) habría iniciado el 13 de junio del 2019, apenas 9 días después de que el líder de la iglesia La Luz del Mundo, surgida en Guadalajara, fuera capturado en California, Estados Unidos, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer la existencia de alguna orden de aprehensión en su contra.

Isabella es una presunta víctima de Naasón Joaquín García ubicada en México y quien habría dado a conocer los abusos a los que estuvo sujeta al ser miembro de la Iglesia La Luz del Mundo y haber sido elegida como pareja sexual por el autonombrado apóstol de Dios, a pesar de que este estaba casado.

En sus declaraciones, la joven relató que desde que era una niña estuvo sujeta a los abusos sexuales por parte de Naasón Joaquín García y que incluso llegó a tomarle cariño. "Yo comenzaba a quererlo y luego hacía cosas y caía otra vez", confesó.

Entre las anécdotas de la víctima, resaltó haber sido obligada a bailarle a Samuel Joaquín Flores, padre de Nassón Joaquín García, a quien con el paso del tiempo accedió a facilitarle a niñas para que también le hicieran favores sexuales, hasta que un día se negó, hecho que provocó el desprecio de llamado Apóstol de Jesucristo.

En una de las ocasiones que Isabella regresó con Nassón Joaquín García dice le tocó tener relaciones con dos mujeres, entre ellas "una muchachita".

"Me dijo: 'relájate, estás conmigo', abrió su computadora y la puso sobre la silla de su escritorio, me quitó la falda, me volteó y, y me violó. "Me dijo que si no tenía otra amiga, le dije: '¿Para Berea?' y me dijo: 'No, para que sea mi doncella', esa va a ser tu tarea, me vas a encontrar una muchacha bonita quien va a ser mi doncella y será mi nueva tú'", relató la denunciante.

Si Isabella se negaba a acceder a algunas de las peticiones de Naasón, relata que los golpes llegaban como castigo. "Me acuerdo que esa vez me pegó tan fuerte que sentía que se me iba a caer la pierna", contó.

La menor ha señalado que sobre estos actos "mucha gente sabía y no hacía nada", pues incluso hay una red de protección del Apóstol, quienes le facilitan a otras menores de edad para que le sirvan de doncellas sexuales.

Incluso señaló que cuando ella se negó a continuar siendo una víctima sexual del líder religiosos hasta llegó a sufrir el rechazo de su familia. "Mi tía me decía: 'Qué decepción, me das vergüenza', le dije a ella lo que había pasado: 'Tú no entiendes que el Barón de Dios no tiene ley, lo que él pide se hace'", fue la respuesta que recibió Isabella.

Para corroborar la fidelidad que todos los creyentes tienen a su líder religioso, los agentes investigadores habrían viajado a la ciudad de Guadalajara para realizar una seria de entrevistas a miembros de la comunidad religiosa.

En sus reportes, los agentes investigadores de la FGR han señalado que "como su máxima figura se encuentra el Apóstol Nassón Joaquín García (...) Siempre que la persona entrevistada hacía referencia al Apóstol dijo que él era perfecto, no tenía pecados y por eso fue elegido por Dios para darles a conocer sus deseos, ya que Dios le decía a él lo que quería de su iglesia y lo que se debe hacer, incluso los hechos que recientemente lo colocan en la cárcel preso".

Juez le dice depredador a Nassón Joaquín al emitir su sentencia

Entre los discursos que el líder de La Luz del Mundo daba a sus súbditos estaban la posibilidad de que viviera una situación similar a la de Jesucristo.

"Les ha dicho que ya estaba previsto que así como a Jesucristo lo mandó Dios para salvación de todos y nadie lo quiso recibir fue preso, golpeado y demás injurias, Nassón también debía pasarlo por mandato divino para bien y engrandecimiento de su iglesia, se lee en el reporte de los agentes de la Policía Federal que forma parte de la carpeta de investigación".

Te recomendamos leer:

El apoyo a Naasón Joaquín García sigue presente aún cuando él se declaró culpable de los tres cargos de abuso sexual ante la Corte de Estados Unidos. El pasado 8 de junio, día en que recibió la sentencia de 16 años y 8 meses de prisión su iglesia emitió un comunicado en el que escribieron:

"Manifestamos públicamente nuestro apoyo al Apóstol de Jesucristo; nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo... seguirá ministrando a la Iglesia... trabajará este camino con su fe en Dios y seguirá cumpliendo la misión de Jesucristo: ser la Luz del Mundo".

A raíz de una investigación que la FGR solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se logró detectar una serie de operaciones millonarias irregulares.

"Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con este delito".

Actualmente, la FGR están en búsqueda de más víctimas de trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de personas y violación con la finalidad de consolidar la acusación en contra Nassón Joaquín García. De proceder, las autoridades judiciales podrían solicitar su extradición una vez que cumpla su condena en Estados Unidos para que sea juzgado en México.

(Con información de Milenio)