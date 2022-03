Falla Fiscalía de Jalisco en atención a víctima de abuso; no le avisaron sobre cita ginecológica

Guadalajara, Jalisco.- Vania, la mujer que tuvo que esperar 11 horas para denunciar una violación, tenía una cita para un estudio ginecológico este domingo. El problema fue que nunca le avisaron.

Desde el 2 de marzo, Vania, trabajadora administrativa de la Secretaría de Educación Jalisco, intenta recibir la atención debida por parte de la Fiscalía, en su denuncia por violación presuntamente perpetrada por Manuel S., su compañero, de 51 años.

La funcionaria expuso que ella preguntó a Jonathan Alberto Álvarez Larios, agente del Ministerio Público, de la unidad de investigación de delitos contra las mujeres y delitos en razón de género, qué trámite seguía.

Él sólo le dijo que acudiera el 17 de marzo con dos testigos y que él le llamaría para comentarle sobre sus citas para dictámenes ginecológicos y psicológicos.

Después de la publicación de su caso en MURAL, de la Fiscalía de Jalisco se comunicaron la tarde del lunes, la citaron el martes, y fue ahí que se enteró que había faltado a una de sus citas.

"Jamás, jamás me dijeron ni me explicaron cómo debía de hacer eso, yo cuando le pregunté al Ministerio Público de nombre Jonathan de que si yo tenía que ir a gestionar las citas o algo, o a entregar los oficios, me dijeron 'no, señora, no se preocupe, preséntese hasta el 17 de marzo.

"Me enteré que, en mi carpeta de investigación, la fecha de mi dictamen ginecológico era para el 6 de marzo, fecha que yo jamás estuve enterada", expuso.

Lo peor, ella sospecha que no le avisaron de forma dolosa, pues quienes la atendieron este martes señalaron que no era la primera vez que una de las víctimas faltaba a sus análisis, y no entendían porque tramitaban citas y luego no iban.

"El Centro de Justicia (para las Mujeres) les habla a ellas (doctoras del forense), les piden cita para alguna víctima y después la víctima no se presenta, y ellas piensan que a la víctima no le interesó ir.

"Y lo que pasa es que a nosotras como víctimas los que llevan nuestras carpetas de investigación nunca nos avisan de la cita, así que nosotras la perdemos", comentó Vania.

El personal médico ubicado en Ciudad Niñez finalmente la atendió este martes, no demoró más de una hora y el trato fue más amable, muy distinto al que recibió la noche del miércoles 2 de marzo, cuando tardó 11 horas en denunciar.

"La doctora que me atendió donde me hicieron el dictamen ginecológico me comentó que ella ya está cansada de que en el Centro de Justicia las hacen esperar un montón de horas y ya con ella llegan todas enojadas, a las que le toca atender", expuso Vania.

En esa misma oportunidad le practicaron los estudios psicológicos, clave para el proceso de investigación de la agresión sexual que denuncia.

En tanto, mientras espera que el proceso avance, teme que en su trabajo en la Secretaría de Educación intenten tomar represalias en su contra por haber hecho pública la denuncia que presentó contra Manuel S.

De acuerdo con la denuncia presentada, él la habría llevado a un motel luego de que ambos acudieron a un bar en el que ingirieron embriagantes.

Ella señaló que no podía moverse cuando iba en el vehículo de él, por lo que sospecha que puso algo en su bebida para sedarla.

Lo que recuerda de esa agresión registrada en diciembre, es que ella estaba desnuda en un motel y él encima de ella, según denunció.

Ambos trabajan en la dirección de formación continua, y él se encarga de dar capacitación constante a los profesores en diversas partes del Estado.}

Lee más: Clima en Guadalajara, Jalisco, hoy 10 de marzo del 2022

"Él trabaja asesorando a maestros, directivos y personas que quieren ingresar al sistema educativo, donde hay diversas posibles y futuras víctimas", señaló la denunciante.