Fallan, otra vez, quimioterapias en Jalisco 

Guadalajara, Jalisco.- El dolor de cabeza regresó: no tienen medicamentos contra el cáncer. Padres de familia y pacientes pediátricos acusaron la falta de fármacos oncológicos que han detenido sus tratamientos.

Sus testimonios los compartieron vía redes sociales, mismos que fueron apoyados por la asociación Nariz Roja AC. Cesia, madre de Valentina -quien tiene cáncer-, expuso que a la fecha en las instituciones de salud no hay quimioterapias ni lugares en los que pudiera adquirir los medicamentos.

Los niños y niñas también tomaron la voz, y expusieron sus casos. "Llevo año y medio en tratamiento contra la leucemia, no hay medicamentos, ni donde comprarlos", recalcó Julia, de 13 años.

Incluso, hubo quienes realizaron videos grupales para denunciar la situación, como los hermanos de Christopher, un pequeño de unos 3 años, que grabaron juntos.

De acuerdo con Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, la iniciativa de dar a conocer sus casos nació de los padres de familia, quienes en Jalisco tratan a sus pequeños en el Centro Médico de Occidente del IMSS.

"Van y los atiende el doctor, pero a la hora de que llegan al tratamiento no hay. Y también los papás están manifestando otras problemáticas, como que están picando con agujas de adulto y no de niño, que muchas veces no hay insumos y ellos los tienen que comprar: gasas, todo lo que necesitan porque el hospital nunca tiene", aseguró.

Barbosa resaltó que los medicamentos que han denunciado los padres que no les han podido surtir son la vincristina, ciclofosfamida, bleomicina, ifosfamida, mercaptopurina, etopósido, citarabina, prednisona, dacarbazina y ondansetrón.

En redes sociales, los afectados usando los hashtags como #NoHayQuimios y #NoHayMedicina etiquetaron a autoridades como la Secretaría de Salud Federal, el IMSS, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin recibir respuesta alguna.

Grupo REFORMA publicó en mayo que algunos padres de familia, a fin de que el IMSS les garantizará los medicamentos, interpusieron 35 amparos ante un juzgado de la Ciudad de México, pero ni así los dotaban de ellos.

